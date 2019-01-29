Грипп-2019: В Перми в школах несколько классов уже закрыли на карантин

За неделю количество больных гриппом и ОРВИ в Прикамье выросло на 18 процентов. Эпидуровень превышен почти на 40 процентов. И у части больных уже выявлены вирусы гриппа.

Из-за угрозы дальнейшего массового распространения заболевания главный санитарный врач по Пермскому краю издал постановление о дополнительных мерах по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ.

Со вторника, 29 января, в детских садах Перми объявили «утренний фильтр: медработник обязан не допускать в группы детей с признаками простудных заболеваний. А в пермских больницах и учреждениях социального обслуживания населения введены ограничения на посещения больных.

В школах директора имеют право закрывать на карантин классы, если в них болеют более 20 процентов школьников. В Перми уже закрыты несколько классов, сообщили в городском департамента образования.

- Но в городе карантин еще не объявлен, - уточнили в ведомстве. – Ни одна школа не закрыта из-за гриппа.

Напомним, в 2019 году в стране циркулирует вирус гриппа H1N1 Мичиган, который в просторечии называют «свиным». Он дает тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода. Десять лет назад во время эпидемии этого гриппа в Прикамье было зафиксировано несколько смертей от гриппа. Особенно велик риск для тех, у кого проблемы с легкими, и для людей старше 60 лет.

Симптомами гриппа являются резкий подъем температуры выше 38 градусов, сухой надрывный кашель, головная боль, тяжесть за грудиной, одышка. А вот насморк может отсутствовать.

При появлении этих признаков медики рекомендуют срочно вызывать врача на дом, а не заниматься самолечением.