Вопросы пермяков должны решаться оперативно и эффективно

- В 80 процентах случаях ко мне на прием обращаются люди с вопросами, которые касаются работы правоохранительных органов, - говорит сенатор Алексей Пушков. - Именно поэтому решили вместе с руководителем краевого следственного комитета встретиться с пермяками и ответить на их вопросы. Есть громкие дела, которые удалось сдвинуть с «мертвой точки» только совместными усилиями. У многих на слуху известная история, когда отец обжалует решение по ДТП, в котором ответственность переложили на его покойного сына (молодой человек в момент аварии находился на пассажирском сидении, - Ред.). Я организовал встречу мужчины с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, и дело сейчас находится на пересмотре.

Большинство проблем, с которыми пермяки обращаются в Приемную, касаются деятельности правоохранительных органов.

Член совета Федерации Алексей Пушков и руководитель следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю, полковник юстиции Сергей Сарапульцев впервые провели совместный прием граждан по личным вопросам.

Пермяки, которые уже не в первый раз обращаются сюда за разрешением различных проблем, знают, что в приемной помогут в решении проблем. А новые формы работы с обращениями жителей Прикамья позволяют делать это оперативно и эффективно.

Будет доследственная проверка

На прием к Пушкову и Сарапульцеву приехала целая делегация из Усть-Качки - депутат Усть-Качкинского сельского поселения Наталья Зеленина, а также жители села Владимир Верхов и Василий Лузин.

Инициативные жители подняли вопрос о законности включения жилого фонда в уставный капитал ЗАО «Курорт «Усть-Качка».

- Дело в том, что жилые помещения были получены гражданами в качестве служебного жилья, - рассказала депутат. - Впоследствии при акционировании курорта жилой фонд вошел в уставный капитал, таким образом, усть-качкинцы лишились возможности приватизировать квартиры. С ними заключили договоры коммерческого найма, и теперь администрация курорта предлагает жильцам выкупать жилые помещения по рыночной стоимости.

Жители Усть-Качки привели доводы, что при отмене постановлений, принятых в начале 1990-х годов органами власти Пермского муниципального района в отношении жилого фонда курорта, их вопрос можно решить. На приеме граждане передали коллективные обращения Алексею Пушкову и Сергею Сарапульцеву.

По результатам встречи принято решение, что следователи проведут доследственную проверку и выяснят, имело ли место превышение должностных полномочий со стороны руководства районных властей при утверждении постановлений.

Сенатор Алексей Пушков впервые провел прием граждан по личным вопросам при участии руководителя краевого следственного управления Сергея Сарапульцева.

"На коммунальных платежах россиян делаются огромные деньги"

Житель города Перми Дмитрий Студнев обратился в приемную с вопросом о бездействии управляющей компании «Благо» по содержанию общедомового имущества.

- В подвале моего жилого дома регулярно происходят утечки канализации, в подъездах стоит неприятный запах, - рассказал Дмитрий. - Канализационные стоки вытекают на поверхность земли, мы сами соорудили деревянные трапы, чтобы можно было безопасно выходить из подъездов. Входные двери в подъезды разбухли и не закрываются. Мало того, что страдаем от запахов, так еще и все продувает.

К слову, жалобы на управляющую компанию «Благо» приходят в приемную из разных городов Прикамья – из Чусового, Березников, Губахи, Перми. Алексей Пушков взял этот вопрос на контроль, он рассмотрит обращение не только Дмитрия Студнева, но и жителей других городов. В частности, о ситуации в пермской пятиэтажке, где живет заявитель, будет доложено в администрацию Перми и краевое правительство.

В свою очередь, Сергей Сарапульцев отметил, что заявление жителя будет направлено в прокуратуру и Инспекцию государственного жилищного надзора для проведения проверки качества оказания жилищно-коммунальных услуг управляющей организацией.

- По деятельности управляющих компаний, мое глубокое убеждение, что на 100% правы жители, - считает Алексей Пушков. - Вопрос в другом, можно ли доказать злоупотребление полномочиями отдельных лиц, хищения и т.д. Управляющие компании – это один из тех примеров, где, я считаю, что наши органы власти, правоохранительные органы больше внимания должны уделять их работе. Люди страдают ни за что, на их коммунальных платежах делаются огромные деньги. Это не только в Перми, но и в других городах России. Удручает практика замкнутого круга. Люди обращаются с жалобой, она спускается к тем, кто писал ответ, они его дублируют и люди по несколько лет получают одни и те же ответы. На конкретном уровне, где-то нужно порвать звено стандартных роботизированных ответов.

Ответы будут на все обращения

Также на приеме были рассмотрены вопросы о расследовании дорожно-транспортного происшествия, об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении председателя садоводческого некоммерческого товарищества. Вопросы взяты на контроль, заявителям будут предоставлены ответы в определенные сроки.

- Сегодня мы впервые провели совместный прием, и я думаю, это актуально по нескольким причинам, - говорит Сергей Сарапульцев. - Такие приемы – это всегда личный контроль и со стороны Алексея Константиновича, как сенатора, так и со стороны Следственного комитета. Когда такие вопросы попадают на мой стол, это уже моя личная ответственность.

По итогам состоявшегося приема принято решение, что такие личные встречи с пермяками будут регулярно проходить на площадке Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае.