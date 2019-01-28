2019-01-28T20:21:53+03:00
Происшествия

Четыре сотрудника УК отравились ядовитыми парами, разгребая завалы в квартире пермской пенсионерки

На то, чтобы вывезти весь мусор, уйдет не меньше недели
Вероника РАНГУЛОВА
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По словам жильцов, из квартиры доносился такой ужасный запах, что страдали все жители дома. Фото: архив "КП"По словам жильцов, из квартиры доносился такой ужасный запах, что страдали все жители дома. Фото: архив "КП"
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О том, что соседка превратила свою однокомнатную квартиру в помойку, пожаловались жители дома по улице Крупской, 43 в администрацию Мотовилихинского района Перми. В соцсетях появилось видео, которое снял один из жильцов. На кадрах видно, что квартира женщины завалена мусором и хламом до самого потолка.

По словам жильцов, из квартиры доносился такой ужасный запах, что страдали все жители дома. Они утверждали, что много раз жаловались в свою управляющую компанию, но меры так никто и не принял.

Сама хозяйка квартиры - она уже пожилая женщина - ночевала в подъезде или уезжала на дачу - в квартире не было места, мусор здесь складировался годами.

В итоге управляющая компания и районная администрация приняли решение провести субботник и освободить квартиру от мусора.

УК выделила сотрудников, которые должны были загрузить мусор, а в администрации выделили технику, чтобы увезти его на полигон.

Но во время субботника случилось непредвиденное. Как сообщает агентство РИА Новости, четыре сотрудника управляющей компании, которые принимали участие в расчистке квартиры, отравились ядовитыми парами. Сейчас пострадавшие люди находятся на больничном.

Работа по очистке завалов идет в присутствии собственницы и сотрудников правоохранительных органов. На то, чтобы полностью очистить квартиру от хлама, уйдет около недели.

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