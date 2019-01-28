«УРАЛХИМ» поддержал проведение Чемпионата и Первенства Пермского края по плаванию

Более 250 спортсменов из Перми, Березников, Соликамска, Краснокамска, Чайковского, Осы, Чусового, Горнозаводска, Губахи, Кудымкара, Кунгура и Звёздного с 23 по 25 января боролись в спортивном комплексе «Олимпия» за медали и право представлять регион на всероссийских стартах.

Соревнования проходили в двух возрастных подгруппах: юноши 15-16 лет (2003-2004 г.р.), девушки 13-14 лет (2005-2006г.р.), мужчины 2002 и старше, женщины 2004 и старше, имеющие разряд не ниже 3-го спортивного. Борьба развернулась в таких дисциплинах, как комплексное плавание, баттерфляй, брасс, вольный стиль, плавание на спине. Также в программе было предусмотрено две эстафеты 4х50 м. За три дня соревнований было разыграно 80 комплектов медалей.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ», президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:

– Традиционно мы начинаем новый календарный год с проведения большого объединенного турнира - Чемпионата и Первенства Пермского края по плаванию. За осень и зиму спортсмены прошли очень интенсивный тренировочный цикл, смогли подготовиться и подойти к этим соревнованиям в хорошей форме. Мы увидели это и по возросшему числу участников и по улучшению результатов пловцов.

Чемпионами по числу золотых медалей стали: Мария Баклакова (Чайковский) - 5 золотых наград; Софья Пашневская (Соликамск), Алина Михайлова (Чайковский) – по 4 золотых медали.

Дмитрий Мартын, золотой призёр соревнований:

- Я занимаюсь плаванием уже восьмой год. Каждый день кроме воскресенья у меня по две тренировки. Мой самый любимый момент - когда приходишь после школы в бассейн, и все лишние мысли уходят. После этого возвращаешься домой уставший, но удовлетворенный. На данный момент мои самые большие достижения – это звание мастера спорта и второе место на первенстве Приволжского федерального округа. Теперь мечтаю стать призёром всероссийских соревнований.

Ярослава Исаева, золотой призёр соревнований:

- Прошлой зимой на первенстве «Весёлый дельфин» в Санкт-Петербурге я выполнила первый взрослый разряд. И поэтому моей главной целью на этих соревнованиях было подтвердить этот результат. Мне удалось это сделать, я показала своё лучшее время. Теперь моя следующая планка – выполнить разряд КМС.

Организаторы Чемпионата и Первенства Пермского края по плаванию: Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края», спорткомплекс «Олимпия».