«Это было похоже на землетрясение». Жильцов пермской 14-этажки, у которой рухнуло перекрытие крыши, не пускают домой

В воскресенье днем в Перми эвакуировали из 14-этажного дома на улице Революции 3/1 всех жильцов – почти 230 человек. Им объяснили, что в их доме рухнуло перекрытие крыши.

- Я подумал, неужто землетрясение, когда услышал где-то вверху грохот и треск, - говорит Семен, житель 10-го этажа многоэтажки. – Некоторое время спустя в дверь позвонили, и нам предложили одеться и выйти на улицу – эвакуироваться. Объяснили, что на верхнем техническом этаже обрушились несколько плит перекрытий кровли.

- Не знаю, из-за чего могли обрушиться плиты, - говорит председатель ТСЖ Евгений Крупин. – Восемь лет назад на техническом этаже делали ремонт, и там было все в порядке.

Выведя на улицу людей, спасатели их успокаивали, мол, все квартиры уцелели, и они скоро смогут вернуться домой. Им предложили пройти погреться в гимназию №33.

Затем людям объяснили, что они смогут заселиться обратно не раньше, чем завтра, в понедельник. После того, как дом обследуют эксперты. У подъездов выставили охрану.

- Сегодня около трех часов дня поступило сообщение, что на техническом, верхнем этаже 14-этажного дома на улице Революции, 3/1 произошло обрушение нескольких плит перекрытия, - выступил перед жителями многоэтажки и журналистами начальник Пермского городского управления гражданской защиты Александр Стяжкин. - Из людей при этом никто не пострадал, все квартиры с 14 по 1-й этаж также не пострадали. Тем не менее, было принято решение провести эвакуацию жителей дома в пункт обогрева в гимназии, 33 на улице Островского – до выяснения причин обрушения. Заселение жильцов дома в квартиры будет произведено только после детального обследования конструкций дома. Мы рассчитываем, что его удастся провести уже завтра с привлечением экспертов. До этого времени никто в квартиры допущен не будет. При необходимости людей расселим в маневренном фонде, тех, кто не сможет временно переехать к родственникам или знакомым. На всякий случай дом отключен от электроснабжения, но тепло в него подается.

Многие жильцы стали беспокоиться: у многих из них в квартирах остались домашние животные. Им пообещали, что в 19.30 они смогут забрать их.

Жители могут не беспокоиться, мародерства никто не допустит, их дом будут охранять, - пообещал глава Свердловского района Андрей Усов.

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