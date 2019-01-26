2019-01-26T15:14:36+03:00
Происшествия

«Пропал накануне юбилея»: в Перми разыскивают 65-летнего пенсионера

Валерий Коновалов ушел из дома в пятницу, 25 января
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Валерия Коновалова ищут второй деньВалерия Коновалова ищут второй деньФото: СОЦСЕТИ
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Днем в пятницу, 25 января, ушел из дома, находящегося в Закамске, в районе остановок «Улица Богдана Хмельницкого» и «Экран», 65-летний Валерий Коновалов. Как рассказали его родственники, мужчина вышел из дома примерно в 14 часов, не взяв с собой мобильного телефона. После этого его никто не видел.

- У Валерия в субботу юбилей, 65 лет, - его жена Анна Алексеевна едва сдерживает слезы. – Он всю пятницу готовился, по магазинам ходил, продукты закупал. Мы и думали, что он еще где-то в магазине. Но сумку с продуктами нашли дома, а Валерия не было.

Жена и сын обыскали весь район.

- Я уж и на Каму сбегала, - говорит Анна Алексеевна. – Он каждый день за водой на Каму ходил, думала, вдруг подскользнулся, упал. Но нет, там никого не было. И к родственникам в Кунгур звонила, вдруг он решил к ним уехать. Уж и не знаю, что думать.

Сообщение о пропаже пенсионера родственники разместили во всех соцсетях. А потом подали заявление в полицию.

Документов с собой Валерий Александрович не взял. Возможно, в его куртке оставалось пенсионное удостоверение. В кошельке было немного денег.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, глаза серо-зеленые, волосы темные с сединой, стрижка короткая, имеется залысина. Отсутствует фаланга на среднем пальце правой руки.

Был одет в куртку темного цвета, темно-зеленые штаны, на голове черная вязаная шапка, очки.

Всех, кто видел Валерия Коновалова, просят позвонить в полицию по телефонам: 241-36-40 или 02.

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