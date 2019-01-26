"Женщина и ребенок протягивали руки, просили о помощи". Пожар в пермской 10-этажке: сообщаем подробности

Пожар в подвале 10-этажного жилого дома в Мотовилихе по улице Грибоедова, 68 возник вечером 25 января. По предварительным данным, его причиной стало короткое замыкание электрооборудования. Сгорела электропроводка, электрические кабели в кабельном канале в подвале 3 подъезда дома. Огнем были повреждены пластиковые трубы канализации в подвале, электрические счетчики.

- Прибывшими пожарными были спасены 34 человека, в том числе 10 детей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Часть людей вывели по лестничному маршу при помощи спасательных устройств, часть были эвакуированы по автолестнице через окна.

В результате пожара пострадавших нет. Двух взрослых с признаками полученного отравления продуктами горения осматривали врачи скорой помощи. Позже выяснилось, что госпитализации людей не потребовалось.

- Я был поражен, насколько быстро пожарные в своих «боевках», таком тяжелом обмундировании, взбираются по автолестнице кверху, - рассказал пожарным очевидец пожара, жилец соседнего дома Антон Шмидт. Его слова приводит официальный сайт ГУ МЧС. - Сначала лестница не доставала до подоконника, женщина и ребенок протягивали руки, просили о помощи. Тогда пожарный скомандовал вниз: «Вперед подай!». В ту же секунду край лестницы достиг края подоконника, сначала пожарный взял ребенка, спустил его вниз, затем так же быстро эвакуировал женщину!

Так как в последнее время в Перми участились случаи пожаров, сотрудники МЧС дали свои рекомендации, как поступать в том случае, если возгорание произошло в вашем доме.

- На улице Грибоедова пожар был в подвале, однако очень опасен дым, который поднимается вверх по подъезд, проникая в квартиры, - говорят огнеборцы. - Поэтому очень важно своевременно эвакуироваться, уметь жильцам многоквартирных домов действовать в случае возникновения пожара.

- Если дым в подъезде, необходимо закрыть все щели, не допуская проникновения в квартиру дыма.

- Если путь к спасению отрезан огнем, постараться не допустить допуска кислорода в горящее помещение, плотно закрыть дверь.

-Затем любыми путями сообщить ваше место положение, о том, что вы в опасности, можно махать яркой тканью с балкона.

- Но самое главное - вовремя сообщить по телефону 101 при обнаружении малейших признаков пожара.