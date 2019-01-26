«Узнав об измене жены я подрался с другом»: звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов раскрыл секреты личной жизни

Антон Богданов – он же Антоха из «Реальных пацанов» - в телепередаче «Судьба человека» рассказал о том, как узнал об измене жены. Сериал, принесший Богданову, огромную популярность, разрушил его семью. Актер редко бывал дома: постоянные съемки, разъезды, гастрольные туры. А его жена Полина оставалась дома с новорожденным сыном Демьяном.

Поэтому в семье часто возникали конфликты. И однажды во время ссоры Полина призналась, что влюбилась в лучшего друга Антона, актера Стаса Тляшева, который в «Реальных пацанах» сыграл Эдика, и изменила с ним мужу.

- Узнав об измене, я при первой же встрече устроил драку со Стасом. Нас тогда быстро разняли. После этого мы долго не общались. Работали на одной съемочной площадке, но даже руки друг другу не пожимали, - признался актер.

После этого Богдановы пыталась сохранить отношения, но в 2014 году Полина окончательно ушла к Станиславу Тляшеву. У них родился ребенок.

А Антон Богданов живет вместе с 10-летним Демьяном в Москве.

- Так как мы живем вдвоем, то еда у нас спартанская - огурцы, помидоры, макароны с сыром и прочее, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Антон Богданов. – Обычно Демьян проводит в школе полный день, до шести вечера, а после у него тренировка – он занимается плаванием.

После развода актер не думает о новых серьезных отношениях.

- Да, у меня просто нет времени на знакомства. К примеру, летом у меня было по одному выходному в месяц, все остальное время - съемки, съемки. Я человек, придерживающийся правильных отношений, а не мимолетных. Женщине нужно оказывать постоянное внимание. А какое внимание, если ты 29 дней в месяц отсутствуешь. Работа всегда берет верх.

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