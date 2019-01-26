Из микрорайона Садовый на Восточный обход будет сделан мостовой переход

Пермский микрорайон Вышка-2, ранее считавшийся одной из городских окраин, сейчас активно застраивается. Поэтому вновь стал актуальным проект строительства дороги ТР-53, которая должна соединить улицу Старцева, проспект Октябрят и улицу Восстания.

Как сообщил губернатор Максим Решетников, администрация города представила шесть вариантов – каким образом может пройти новая дорога.

- Мы остановились на оптимальном, который сможет разгрузить существующие дороги, - рассказал глава Прикамья. - Будем делать мостовой переход с Садового на Восточный обход по направлению выезда из центра города.

Строительство пройдет в два этапа. Вначале будет построен участок дороги от места соединения улиц Старцева и Уинской до улицы Восстания длиной в два с половиной километра. Во вторую очередь – шестикилометровый участок от улицы Восстания до улицы Целинной.

- Мостовой переход предполагается выводить на улицу Уинская, так как на нее выведена магистральная дорога Стахановская-Чкалова, по которой транспорт, не заходя в центр города, объезжает его и по радиальным улицами следует в нужном направлении, - сообщил министр транспорта Николай Уханов. - В настоящее время начато проектирование. Проектная документация на строительство автомобильной дороги «Переход ул. Старцева – пр. Октябрят – ул. Целинной» разрабатывается силами ГБУ «Управление дорожного проектирования» по госзаданию министерства транспорта Пермского края.

Проект должен быть завершен к августу 2020 года. О сроках строительства говорить пока рано.