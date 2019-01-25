2019-01-25T13:15:23+03:00
Общество

«Комсомольская правда» и сеть блинных «Сковородка» решили подкормить учащихся в День студента

Они устроили веселый студенческий конкурс с аппетитными подарками
Ксения АНИКАЕВА
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«Комсомольская правда» и сеть блинных «Сковородка» решили подкормить учащихся в День студента.Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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У пермских студентов сейчас в самом разгаре посленовогодняя сессия, а какая учебы на голодный желудок? Да и студенческий праздник все-таки, и хочется побаловать себя чем-нибудь вкусненьким.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомольская правда» и сеть блинных «Сковородка» решили провести акцию «Накорми студента!» и устроили конкурс со сладкими и вкусными призами. Накануне Дня студента сотрудницы «Комсомолки» вооружились сертификатами, по которым можно было поесть вкусных блинов. И отправились в Пермский политехнический университет. По условиям конкурса, в обмен на сертификаты студенты должны были рассказать, каким студенческим приметам верят, поделиться студенческими байками и веселыми историями.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Верю ли в приметы? Конечно, как всякий студент! У меня и сейчас пятак в ботинке на счастье лежит, говорят, он помогает пятерку получить, я ведь сегодня химию сдавала! - радостно улыбается студентка политеха Галина.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- И как сдали? - интересуются сотрудницы «Комсомолки».

- На отлично!

- А можете пятак показать?

- Конечно! - Галя смеется и расшнуровывает ботинок. И вот она - счастливая монетка. - Да, и еще: в аудиторию нужно входить с правой ноги!

- Можно еще кричать на счастье фразу «Халява, приди!», высунувшись в окно, - делится своими секретами успеха второкурсница Екатерина. - Это лучше сделать на ночь перед важным днем. А еще, чтобы запутать преподавателя, можно надеть обувь наоборот: левый ботинок - на правую ногу, а правый - на левую. Но лучше всего не полагаться на удачу, а выучить весь материал и хорошенько выспаться перед экзаменом.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оказывается, что у студентов множество всяких примет: не мыть перед экзаменом голову, не брить бороду, махать зачеткой в форточку. А вот в еде во время сессии, по общему убеждению, можно себя не ограничивать, и все участники конкурса получают сертификаты на поход в блинную.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О том, какими еще секретами успеха поделились с нами студенты, мы сняли веселое видео, которое и предлагаем вашему вниманию.

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