"Оля могла остаться инвалидом". Пермяки собрали полмиллиона рублей на лечение ребенка из детского дома в Германии

У 15-летней Оли Тупицыной - серьезное заболевание позвоночника. Российские врачи только развели руками: совсем скоро девочка перестанет ходить, а затем не сможет и сидеть.

- Убедившись, что лечение в России невозможно, мы стали искать клинику заграницей, - рассказали в благотворительном фонде "Дедморозим". - Сначала для обследования Оли была выбрана клиника в Хохвальде, но потом выяснилось, что девочке необходимо комплексное обследование нескольких узких специалистов, в том числе уролога. Именно поэтому была подобрана клиника в Гамбурге.

Оля - девочка из детского дома, она сирота. Но сейчас у нее появилась семья, которая столкнулась с огромными трудностями, чтобы оформить документы, паспорта и визы для вылета в Германию. В ситуацию вмешались заместитель Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю Елена Мытарева, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова и Уполномоченный по правам ребенка при Президенте России Анна Кузнецова.

А неравнодушные пермяки собрали для Оли деньги на лечение. Для поездки в Гамбург требовалось 594 тысячи рублей, и эта сумма была собрана!

Как рассказали в "Дедморозим", Оля Тупицына и ее мама уже прилетели в Германию, добрались до клиники, врачи которой уже начали проводить обследование. Немецкие врачи считают, что операция на позвоночнике возможна, и у девочки есть шанс устоять на ногах.