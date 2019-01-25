2019-01-24T19:03:33+03:00
Общество

"Оля могла остаться инвалидом". Пермяки собрали полмиллиона рублей на лечение ребенка из детского дома в Германии

Девочка уже проходит обследование в клинике Гамбурга
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото: "Дедморозим". Оля и ее мама уже прилетели в ГерманиюФото: "Дедморозим". Оля и ее мама уже прилетели в Германию
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У 15-летней Оли Тупицыной - серьезное заболевание позвоночника. Российские врачи только развели руками: совсем скоро девочка перестанет ходить, а затем не сможет и сидеть.

- Убедившись, что лечение в России невозможно, мы стали искать клинику заграницей, - рассказали в благотворительном фонде "Дедморозим". - Сначала для обследования Оли была выбрана клиника в Хохвальде, но потом выяснилось, что девочке необходимо комплексное обследование нескольких узких специалистов, в том числе уролога. Именно поэтому была подобрана клиника в Гамбурге.

Оля - девочка из детского дома, она сирота. Но сейчас у нее появилась семья, которая столкнулась с огромными трудностями, чтобы оформить документы, паспорта и визы для вылета в Германию. В ситуацию вмешались заместитель Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю Елена Мытарева, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова и Уполномоченный по правам ребенка при Президенте России Анна Кузнецова.

А неравнодушные пермяки собрали для Оли деньги на лечение. Для поездки в Гамбург требовалось 594 тысячи рублей, и эта сумма была собрана!

Как рассказали в "Дедморозим", Оля Тупицына и ее мама уже прилетели в Германию, добрались до клиники, врачи которой уже начали проводить обследование. Немецкие врачи считают, что операция на позвоночнике возможна, и у девочки есть шанс устоять на ногах.

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