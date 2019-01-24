«Три дня на сборы чемодана». Пермский экс-депутат, который сломал челюсть DJ Smash, должен приехать в колонию 28 января

Бывший депутат Законодательного Собрания Пермского края Александр Телепнев, который получил два года и два месяца в колонии-поселении, должен явиться к месту наказания в срок до 28 января. Об этом "Комсомолке" сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, в прошлом году Телепнева осудили за то, что в ночном клубе "Дом культуры" он вместе с другом Сергеем Ванкевичем избили известного музыканта DJ Smash и сломали ему челюсть.

Чуть позднее над Телепневым состоялся еще один суд - за то, что в том же "Доме культуры" он избил 20-летнего студента Глеба Кулакова. Общий срок наказания - два года и два месяца.

Ванкевич уже отбывает свое наказание (два года ровно) в колонии-поселении города Соликамска. А вот Телепнева отправили в Оханск, такое решение приняла специальная комиссия ГУФСИН. Источник в ведомстве сообщил, что в колонии бывший депутат будет заниматься сельским хозяйством - выращивать овощи и ухаживать за скотом.

В Оханск Телепнев отправится своим ходом на автобусе, проезд - за счет средств ГУФСИН. Если до вечера понедельника осужденный не явится к месту наказания, его могут объявить в розыск и даже добавить срок к наказанию.

Тем временем, в Перми разгорелся новый скандал, связанный с депутатом ЗС, на этот раз - с действующим. В минувшую пятницу в пермском ресторане Havana Cup на улице Газеты «Звезда» произошла пьяная драка. После нее 48-летний совладелец «Мотовилихинских заводов» Юрий Медведюк оказался в больнице с трещиной в черепе. Он утверждает, что его избил 33-летний депутат ЗС Михаил Арзуманов и его приятель. Все подробности этой истории можно почитать здесь.

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