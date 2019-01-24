2019-01-24T08:39:47+03:00
Происшествия

«Мне предстоят две операции». В Прикамье чиновник, которого подозревают в браконьерстве, подал в отставку

Василий Утробин утверждает, что его увольнение никак не связано со скандалом в прессе
Вероника РАНГУЛОВА
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Василий Утробин не понимает, откуда в интернет просочились фото с его участием. Фото: предоставлено ИА «Местное время».Василий Утробин не понимает, откуда в интернет просочились фото с его участием. Фото: предоставлено ИА «Местное время».
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- Я уже долгое время болею, поэтому принял решение уйти в отставку, - сообщил «Комсомолке» глава Юксеевского сельского поселения Кочевского района Пермского края Василий Утробин.

Напомним, в отношении 55-летнего чиновника в Следственном комитете началась доследственная проверка после того, как в СМИ появились фото, где Утробин позирует на фоне убитых медведей. Причем на снимках виден вход в берлогу. То есть можно предположить, что охотники застрелили спящее животное, что запрещено законом.

- Это было в конце ноября 2017 года, - объяснил «КП» Василий Климентьевич. – Мы с другими охотниками ходили на лося. Собаки убежали далеко вперед и очень громко лаяли, мы думали, что они гонят лося. А оказалось, они подняли медведя. В это время медведь еще не спит, но может находиться рядом с берлогой. Его пришлось застрелить.

Чиновник утверждает, что лицензия на охоту у него была, и охотился он в установленные законом сроки до 31 ноября.

- Я ничего не нарушил, пусть следователи разбираются, откуда в интернете всплыли эти фото, - говорит Василий Утробин. – Лично я ничего не выкладывал и провожу собственное расследование, кто меня так опозорил.

По словам чиновника, его увольнение никак не связано со скандалом в прессе:

- У меня тяжелое заболевание и по состоянию здоровья я больше не могу занимать прежнюю должность. Тем более, меня постоянно дергают в связи со следственной проверкой. Сейчас я нахожусь в больнице в Перми, я уже перенес ряд операций. Врачи провели новое обследование и сказали, что в ближайшее время мне предстоят еще две тяжелые операции. Пока неизвестно, где их будут делать – у нас или в другом регионе.

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