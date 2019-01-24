Пермский край – территория всех возрастов

- В Пермском крае среди пенсионеров и будущих пенсионеров очень много активных людей, которые хотят интересно жить, учить иностранные языки, быть юридически грамотными, мобильными, - говорит председатель регионального общественного совета партийного проекта «Старшее поколение» Елена Савельева. – Но очень часто они не знают, куда им обращаться. И мы должны им в этом помочь.

На этой неделе в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае прошло заседание общественного совета федерального партийного проекта «Старшее поколение».

Главный вопрос – как сделать жизнь пожилых людей в нашем регионе более комфортной, безопасной и активной. Участие в обсуждении приняли представители различных министерств краевого правительства, общественных и ветеранских организаций, ведомственных учреждений и ТОСов.

«Мы должны обеспечить пермяков необходимой информацией»

Как отметил региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», руководитель Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко, в прошлом году основное внимание в реализации проекта уделялось межведомственному взаимодействию всех министерств и ведомств, общественных организаций для повышения качества жизни пожилых людей. Партпроект держал на контроле решение вопросов профессионального ухода в стационарных учреждениях социального обслуживания, развития гериатрии, физкультуры и спорта, культурно-просветительской деятельности, обеспечения занятости и других.

В рамках проекта в прошлом году в Прикамье впервые был проведен мониторинг уровня и качества жизни людей «серебряного» возраста. Он включал в себя четыре направления – социально-демографическая ситуация в территории, трудовая занятость людей старшего поколения, досуг и наличие дополнительных социальных сервисов, инфраструктура учреждений, которые предоставляют услуги пожилым людям.

С отчетом об итогах реализации проекта в 2018 году выступила председатель общественного совета, заместитель руководителя Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Елена Савельева:

- Наши основные задачи – это межведомственное взаимодействие, партийный контроль и информационное обеспечение. Очень много людей из числа тех, кто достиг предпенсионного возраста или уже вышел на пенсию нуждаются в информации и поддержке. Для активного населения – это трудовая занятость, культура и досуг, спорт и туризм, обучение, волонтерство, профилактика заболеваний. Для более возрастной категории на первый план уже выходят различные социальные услуги и медицинская помощь. Это служба социальных участковых, система долговременного ухода, стационарзамещающие технологии, гериатрия.

В Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае прошло заседание общественного совета федерального партийного проекта «Старшее поколение»

По словам Елены Савельевой, совместно с краевыми министерствами в разных районах Пермского края прошли круглые столы и семинары. Общественники рассказывали пожилым людям о финансовой и личной безопасности, о новшествах в законодательстве по вопросам ЖКХ, о переходе на цифровое ТВ, о профилактике заболеваний, проводился скрининг врачами мобильных бригад центра здоровья и т.д. Также партпроект рекомендовал всем муниципалитетам единую программу компьютерных курсов для пожилых людей.

На интернет-площадке общественной приемной для граждан всех возрастов прошли 22 вебинары на различные актуальные темы. И количество просмотров превысило 700 тысяч!

- Это люди, которые получили важную информацию, и их может быть больше, - подчеркнула Елена Савельева. - Призываю всех членов общественного совета подключиться к проведению таких вебинаров. Мы получаем большой отклик от жителей Прикамья. Они не просто просматривают вебинары, но затем задают вопросы и онлайн получают ответы от наших спикеров. Обо всех мероприятиях проекта информация размещается на сайте приемной и в группах социальных сетей.

В приоритете – здоровье, занятость и безопасность

Общественники и органы власти также обсудили планы реализации проекта «Старшее поколение» в 2019 году. Как рассказала заместитель председателя правительства Пермского края Татьяна Абдуллина, в рамках национального проекта «Демография» Федерация ставит перед регионами четкие задачи в отношении пожилых людей – снижение смертности, профилактика заболеваний, повышение уровня и качества жизни, увеличение продолжительности жизни.

- В Пермском крае проект строится на трех больших направлениях. Первое – это увеличение периода активного долголетия. В этот блок входят мероприятия, направленные на здоровьесбережение: условия для занятий физкультурой и спортом, содействие досугу, общественной занятости, - подчеркнула Татьяна Юрьевна. – Второй блок – это занятость предпенсионеров и пенсионеров. С учетом интересов самих пермяков, будут разработаны различные учебные программы . Следующий блок – система долговременного ухода за пожилыми. В этом году в микрорайоне Гайва (это Орджоникидзевский район Перми) завершается строительство геронтологического центра. Также больше внимание будет уделено вопросам безопасности старшего поколения.

По словам вице-премьера, в краевом бюджете на ближайшую трехлетку запланированы необходимые объемы финансовых средств на выполнение поставленных задач по проекту «Старшее поколение». На меры социальной помощи и поддержки пожилых людей ежегодно предусмотрено порядка четырех млрд рублей.

По итогам заседания принято решение сформировать единый информационный план проекта «Старшее поколение» на 2019 год. В срок до 1 февраля все члены общественного совета внесут свои предложения. Уже сейчас началась подготовка к проведению в Перми межрегионального форума, который запланирован на март текущего года.