2019-01-24T06:59:39+03:00
Звезды

«Не дождавшись мужа, ушла к банкиру». Пермская актриса Зоя Бербер снялась в новом сериале «Возмездие» с Павлом Прилучным

Премьера состоится на канале НТВ 28 января [видео]
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Зоя Бербер играет в сериале жену Павла Прилучного. Фото: кадр из фильмаЗоя Бербер играет в сериале жену Павла Прилучного. Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Пермская актриса Зоя Бербер на своей странице в Instagram выложила анонс остросюжетного сериала «Возмездие». Премьера состоится на телеканале НТВ 28 января в 21.00

- Хорошая работа с отличными партнерами и командой, - написала Зоя Бербер. - Павел Прилучный, Вита Корниенко - крепко вас обнимаю. Еще увидимся.

Главную роль в картине — бывшего спецназовца ГРУ Юрия Шатохина — исполнил Павел Прилучный. Жена Света (Зоя Бербер), не дождавшись мужа из очередной командировки в горячую точку, ушла к банкиру Смирнову (Александр Макагон).

- Очень интересная история про человека, который готов на все, чтобы защитить свою семью, ее честь и свое имя, - отметил Павел Прилучный. - Он готов отстоять своё право на жизнь в небольшом городке. Мой герой - военный, который раньше служил по контракту в Сирии. И вдруг он понимает, что его семья, его маленькая дочка – это единственное, что по-настоящему необходимо ему в жизни.

Съемки телесериала проходили в Москве и Московской области. Создатели фильма уделили особое внимание сценам драк, единоборств, и эффектных приемов, многие из которых Павел Прилучный мастерски исполнил сам.

zberberrzberberr
Пермская актриса Зоя Бербер снялась в новом сериале с Павлом Прилучным
3393 отметок «Нравится»36 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Прикамье по горячим следам задержали угонщика
«Чиновники бездействовали». В Прикамье после вмешательства прокуратуры погорельцам предоставили жилье
«Экран гас и телефон сам перезагружался». Пермяк получил двойную цену за неисправный iPhone
В пермском музее древностей покажут оперу «Трогонтериевый слон - суперкости»
На пермских автовокзалах нашли нарушения
В Перми поймали водителя автобуса, который возил людей, не имея прав
44% пермских врачей получили высшую квалификационную категорию
Министр ЖКХ Прикамья: «Праздничные дни мы отстояли «всем миром - вывезли 7 тысяч тонн мусора»
«Помогла заплатить штраф коллеге». В Прикамье глава поселения похитила 18 тысяч рублей из бюджета
«Пришла домой, там ты сидишь». На пермяка, который залез в дом своей знакомой, заведено уголовное дело
АО «ПЗСП» приглашает на экскурсию
В Перми осуждены два брата, которые похитили 16 крышек люков
Пермячка Мария Истомина стала победительницей юниорского чемпионата мира по лыжным гонкам
«Опасайтесь обморожения». В четверг в Прикамье ожидаются морозы до -32 градусов
«Нуждался в деньгах». В Краснокамске подросток совершил ряд краж
«Затащил во двор и стал угрожать» В Перми поймали грабителя
Росавиация выдала авиакомпании «Победа» допуск на вылеты из Перми в Анталью
«Забрали рюкзак с 800 тысячами». В Перми осудили налетчиков, которые напали на предпринимателя
В Перми ФСБ провел обыски в Министерстве образования Пермского края
Министр территориальной безопасности Прикамья Андрей Ковтун ушел в отставку
В Перми 24-летний водитель «Фольксвагена» разбил машину, врезавшись в дерево
Губернатор Пермского края принял отставку Романа Кокшарова
В Перми будут строить дорогу от Садового до Вышки-2
Пермяки чаще всего детей называют Александрами и Софиями
Из Перми открыты прямые рейсы в северные регионы России
Пропавшая жительница Березников попала в ДТП и находится в реанимации больницы Воткинска
В Перми спасли двух человек, которые тонули на оторвавшихся от берега дебаркадерах
23-летнего жителя Перми, который пропал в микрорайоне Левшино, нашли мертвым
В МЧС предупредили жителей Прикамья о том, что 23 и 24 января ожидаются сильные морозы