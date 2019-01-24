«Не дождавшись мужа, ушла к банкиру». Пермская актриса Зоя Бербер снялась в новом сериале «Возмездие» с Павлом Прилучным

Пермская актриса Зоя Бербер на своей странице в Instagram выложила анонс остросюжетного сериала «Возмездие». Премьера состоится на телеканале НТВ 28 января в 21.00

- Хорошая работа с отличными партнерами и командой, - написала Зоя Бербер. - Павел Прилучный, Вита Корниенко - крепко вас обнимаю. Еще увидимся.

Главную роль в картине — бывшего спецназовца ГРУ Юрия Шатохина — исполнил Павел Прилучный. Жена Света (Зоя Бербер), не дождавшись мужа из очередной командировки в горячую точку, ушла к банкиру Смирнову (Александр Макагон).

- Очень интересная история про человека, который готов на все, чтобы защитить свою семью, ее честь и свое имя, - отметил Павел Прилучный. - Он готов отстоять своё право на жизнь в небольшом городке. Мой герой - военный, который раньше служил по контракту в Сирии. И вдруг он понимает, что его семья, его маленькая дочка – это единственное, что по-настоящему необходимо ему в жизни.

Съемки телесериала проходили в Москве и Московской области. Создатели фильма уделили особое внимание сценам драк, единоборств, и эффектных приемов, многие из которых Павел Прилучный мастерски исполнил сам.