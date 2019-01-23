«Звонила 11 раз - бросали трубку»

На этой неделе на сайте «Комсомолки» мы опубликовали заметку «Как я три часа пыталась вызывать педиатра на дом». Речь идет о том, что в трех районах Перми заработал Единый диспетчерский центр для вызова врача. Однако дозвониться туда, особенно утром, практически нереально.

Вот, что думают об этом нововведении наши читатели:

Пермяк:

Вызываю периодически врача взрослым и детям. Тебя будут отговаривать, ссылаться неизвестно на что, лишь бы не приходить. Такое ощущение, что все делается специально,чтобы больной не смог вызвать врача на дом.

Возмущенная:

Действительно, дозвониться невозможно. После 12.00 тот же автоответчик предлагает звонить позже. В поликлинике вызов не принимают, ссылаясь на единую службу вызовов. Замкнутый круг....

Пермячка:

А что в Краснокамске творится? Волосы дыбом встают от такого отношения к людям. Одна поликлиника на весь город и район...

Ольга:

Очень редко обращаюсь к врачам, хотя исправно плачу страховку. Недавно попыталась попасть на прием. Просидела в очереди, но врач меня не принял. Я написала жалобу, после чего меня лично пригласили на прием, позвонив из поликлиники. Но в итоге сделали мини-осмотр, а по нужной проблеме снова записали через 10 дней на прием.

Марина:

Вчера пыталась записаться к врачу в железнодорожной поликлинике. Там ответил не автоответчик, но элегантно послали. Что-то сломалось и записи нет. Зато бесплатно!

Екатерина:

Еще бы не сбрасывали вызов после слов: «Все операторы заняты, оставайтесь на линии». Звонила 11 раз 15 января и после этих слов идет сброс. 21 век, быстрее загнуться от боли, чем вызвать врача.

Согласны:

Пилотный проект не работает. Сейчас у всех операторов (будь-то сотовая или еще какая связь) такая же ерунда. Не дозвонишься.

Галина:

А в минздраве пытались дозвониться за 6 минут? 6 минут - полное вранье! В декабре болели внуки, оба раза дозвонилась только после 13 часов и то не за 6 минут? Издевательство и только. Бежать до поликлиники, чтобы вызвать врача, а больного ребенка одного дома оставлять? Кто это придумал?

Вадим:

У моего отца был приступ, дозванивался два часа.

Альфия:

Я так и не смогла дозвониться до этой службы. Все для удобства людей!

Александр:

Не работает! Вызов ребенку врача на дом - 1.5 часа ожидания. Дойти до поликлиники быстрее.

Света:

Дойти до больницы? Я дошла, но меня отправили домой – звонить, чтобы вызвать врача на дом.

Анастасия:

Я ребенку 3 лет вызывала весь день. В итоге с температурой 37,8 мы сами пришли в больницу.

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