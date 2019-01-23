2019-01-23T15:54:16+03:00
Общество

Агрохолдинг «Ашатли» и «КП» решили подкормить учащихся накануне Дня студента

Для них устроили веселый конкурс с вкусными и полезными призами
Андрей МАТЛИН
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Агрохолдинг «Ашатли» и «КП» решили подкормить учащихся накануне Дня студента.Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Живут студенты весело от сессии до сессии – так пелось в одной старой студенческой песенке. Не знаем как сессии, но вот стипендии многие из них ждут не дождутся. И то сказать: студенты в массе своей народ веселый, но небогатый. Приходится иной раз растягивать «бюджет», экономя порой, что греха таить, на «желудке».

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Совместно с агрохолдингом «Ашатли» сотрудники «Комсомольской правды» решили подкормить студентов накануне Дня студентов. Но - не просто так, а в обмен на лайфхаки - советы о том, как можно сэкономить и в то же время не остаться голодным.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И вот в фойе Пермского лицея профессионального образования, расположенного в кампусе ПГНИУ, появились люди с коробками. Студенты заинтересованно наблюдали, как из них извлекаются аппетитные йогурты, творог, сметана… А когда сотрудницы «Комсомолки» объяснили, что все это можно выиграть в рамках студенческого конкурса, обступили пришедших со всех сторон.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Чтобы не тратить на еду слишком много денег, нужно выбирать пищу калорийную, питательную и полезную, а не какие-нибудь там тортики и конфетки, - поделилась своим советом студентка Люба. - Например, - натуральные молочные продукты. Уж я-то знаю: я играю за университетскую сборную по баскетболу, и калорийное питание мне просто необходимо, чтобы хорошо выступить.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Вспомните, наверняка у каждого есть бабушки, дедушки, родные, которых и надо бы проведать, да все времени не хватает, - посоветовала еще одна студентка Елена. - Вот и выберете время, они наверняка будут рады попотчевать вас вкусной домашней едой. Нарежут свежего хлеба, нальют молочка.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О том, каким еще советами делились студенты и какие интересные истории рассказывали, вы можете узнать, посмотрев видео о нашем конкурсе.

КСТАТИ

Вся продукция агрохолдинга «Ашатли» - натуральная, полезная, экологически чистая и абсолютно безопасная, а деятельность предприятий холдинга не наносит вред окружающей среде. Об этом говорится в миссии компании, подробней о ней можно прочитать на официальной странице в ВК.

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