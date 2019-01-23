«Папаша бил и детей, и жену». Пермские врачи спасают полугодовалого малыша, которому отец проломил голову

- Когда я в первый раз увидела, что в этой страшной лачуге живет семья с двумя крохотными детьми, просто их пожалела, - рассказывает Татьяна, который живет неподалеку. – Подумала, мало ли, всякое в жизни бывает, может, трудности какие-то с жильем. Вроде бы всегда они все были вместе: мама, папа и дети. Ни разу не слышала, что они скандалят.

А после Нового года Татьяна случайно встретила соседку на улице. Та опустила глаза – на ее лице расплылся огромный синяк.

- Я поняла, что семья неблагополучная, а потом узнала, что отец семейства учился в коррекционной школе, то есть уже с детства у него были отклонения, - продолжает Таня. – А сейчас он частенько выпивает.

Наталья и Михаил (имена изменены) из Кунгура официально не женаты, живут в гражданском браке и воспитывают двоих детей. Старшей дочке два годика, а сыну – всего пять месяцев.

- Они поселились в доме, в котором когда-то давно жили какие-то старики, их дальние родственники, - рассказывают местные жители. – Потом этот домишко долго пустовал, пока сюда не заехала эта пара. Представляете, что будем с домом, если за ним долго никто не смотрит? Дом частный, деревянный, отопление печное. Сарайки упали, они их разобрали на дрова. Стены дома тоже вот-вот рухнут, а внутри – страшная грязь.

Что случилось в этой семье в начале декабря, точно пока неясно. Женщина, которая живет по соседству, иногда заходила к соседям – приносила детям еду, ненужную одежду.

- В первых числах декабря я снова зашла к семье, хотела проведать детей и увидела мальчика, который лежал в кроватке почти без сознания, - рассказывала Светлана позже сотрудникам полиции. - На его голове была огромная шишка.

Женщина вызвала «Скорую» и полицию. Малыша экстренно доставили в местную больницу, а оттуда перевезли в Пермь, в краевую детскую клиническую больницу.

Врачи провели сложную операцию по удалению гематомы, сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии в отделении хирургии.

Внятно объяснить, что случилось, мать ребенка так и не смогла. Сказала, что малыш упал и стукнулся головой, но позже выяснилось, что отец ребенка швырнул кроху на диван, а тот стукнулся головой о деревянную ручку.

Как сообщили в Следственном комитете, местная жительница написала заявление в Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю. Она сообщила, что ребенку, который живет в соседской семьей, не оказывается необходимая медицинская помощь.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности», - сообщили в ведомстве. – Пока проводится комплекс следственных действий, разбираемся во всех обстоятельствах происшествия.

По словам следователей, необходимо достоверно выяснить, как именно получил травму маленький ребенок – в результате несчастного случая или насильственных действий.

Если виновный будет установлен, максимум, что ему грозит – до шести месяцев ареста.

Тем временем, родители травмированного мальчика улетели в Москву на съемки передачи «Мужское и женское». В среду вечером они должны вернуться назад.

- Это личное дело родителей, мы не могли препятствовать этой поездке, поскольку мера пресечения по этому уголовному делу не избиралась, обвинений пока никому не предъявлено, - сообщили «КП» в следствии.