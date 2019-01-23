Помощь при лечении боли в спине и опорно-двигательном аппарате

По статистике, именно они чаще всего служат причиной обращения за медицинской помощью. Ведь болевой синдром в этом случае ещё и сопровождается ограничением в движениях, а часто - даже невозможностью нормально ходить.

Поэтому задача врача - не только диагностировать причины боли и назначить соответствующую терапию, но и как можно скорее устранить сам болевой синдром, чтобы он не влиял на качество жизни пациента. Делается это всегда индивидуально, с учетом особенностей здоровья, разновидности, интенсивности и длительности болевых ощущений. И достаточно часто в схеме лечения болевого синдрома оказывается локальная инъекционная терапия, также известная как лечебные медикаментозные блокады. Она широко применяется в современной международной практике.

При инъекционной терапии лекарственные препараты вводятся непосредственно в патологический очаг, формирующий боль, или в канал периферического нерва (при развитии так называемых туннельных синдромов - повреждении периферического нерва в канале). В результате инъекции в канал периферического нерва улучшаются его кровоснабжение, питание и функции, уменьшается локальный отек и воспаление, уменьшаются чувствительные расстройства (боль, жжение, чувство онемения).

Быстрый анальгетический эффект, локальное воздействие, минимальный риск осложнений и побочных эффектов, возможность многократного применения - всё это преимущества лечебных болевых блокад.. Необходимость назначения инъекционной терапии определяется лечащим врачом для каждого пациента индивидуально, поэтому консультация обязательна. Локальная инъекционная терапия – это квалифицированная медицинская помощь, которая должна выполняться врачом-специалистом, имеющим сертификат и проходившим курсы повышения квалификации.

В медицинском центре «Лингва Бона» (Пермь, ул. Василия Каменского, 4Б) для взрослого населения открыт кабинет, где могут помочь при лечения боли в спине и опорно-двигательном аппарате. Прием ведет врач-невролог Ладыгин Антон Александрович (стаж работы с 2007 года), сертифицированный специалист по проведению локальной инъекционной терапии, который регулярно совершенствует свои знания по данному направлению неврологии, принимая участие в крупнейших международных и всероссийских конгрессах, форумах и мастер-классах по лечению боли. Сфера профессиональных интересов врача: современные подходы к диагностике, дифференциальной диагностике и лечению болевых синдромов, выполнение лечебных медикаментозных блокад.

При каких проблемах может помочь блокада:

Медицинский центр «Лингва Бона»

Г.Пермь, ул. Василя Каменского, 4Б

Предварительная запись по тел.: (342) 215-59-53, 224-28-86, 8-964-1902003

Локальная инъекционная терапия – это квалифицированная медицинская помощь, которая выполняется врачом-специалистом, имеющим сертификат и курсы повышения квалификации по данным манипуляциям.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.