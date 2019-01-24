В Прикамье бывший замглавы города потребовал выплатить ему 260 тысяч за обустройство служебного кабинета

- Эта карта в кабинете замглавы Соликамска до сих пор висит, но сидит в нем уже другой человек, разве это справедливо? - говорит Сергей Шилов. - Я ведь заказал ее за свой счет. Как и кондиционер, как и стеклопакеты на окна. И ремонт кабинета я сделал на свои деньги. Если мне не хотят его оплатить, то пусть хоть вернут имущество. Или что, мне заявиться и вырвать кондиционер и стеклопакеты с корнем? Я пошел по цивилизованному пути: подал на администрацию в суд, требую выплатить мне 260 тысяч.

Тяжба 38-летнего Сергея Викторовича с некогда родной горадминистрацией тянется уже не один год.

В конце 2015 года его пригласил на должность своего заместителя бывший глава Соликамска. Предложил ему курировать вопросы ЖКХ. До этого он возглавлял муниципальное предприятие «Благоустройство Соликамска». А еще раньше - был членом Молодежного парламента.

Получив от главы предложение, Сергей Шилов подумал и сказал, что примет его. Но при одном условии.

- Я сказал, что займу предложенный пост, но только в том случае, если в моем будущем кабинете сделают ремонт, - вспоминает он. - Когда я его осмотрел, то сразу понял, что работать в нем не смогу. Во-первых, он был весь прокурен. Пропахли табаком обои, подвесной потолок, а я в жизни не держал в руках сигареты. Во-вторых, в помещении был жуткий холод - в кабинете было четыре окна, и в оконных проемах стояли устаревшие стеклопакеты. И кондиционер был старенький. А еще в кабинете не было карты города – а как без нее тому, кто будет курировать вопросы ЖКХ? Если придут посетители с жалобой, надо ведь быстро сообразить, где именно случилась авария.

По словам Сергея Шилова, бывший глава пообещал отремонтировать его кабинет, и он дал согласие.

- А потом глава пришел ко мне и сказал, мол, конец года, свободных денег на счету администрации нет, и мы договорились, что я сделаю ремонт за свой счет, а потом мне его оплатят, - уверяет Сергей Шилов. – Глава даже бумагу соответствующую об этом подписал. Я заключил договор с ремонтниками, заплатило им аванс. Они пообещали управиться за две недели января, а я на это время укатил с семьей в отпуск в Египет. Когда вернулся, по моей просьбе в отремонтированном кабинете смонтировали купленный мной новый кондиционер, повесили карту Соликамска, и я стал работать. Но в феврале главу переизбрали, и вместо него пришел другой человек. Он не заплатил мне обещанных денег. И контракт со мной в конце 2016 года не продлил. И я решил добиваться справедливости через суд. У меня ведь сохранились все квитанции и чеки, подтверждающие понесенные расходы.

В августе прошлого суд Соликамска не удовлетворил иск бывшего замглавы, который требовал от администрации выплатить ему 260 тысяч. Тогда он подал апелляцию в краевой суд.

Сегодня, 23 января, в краевом суде рассмотрели его жалобу.

- У меня аргумент точно такой же, какой был и в суде 1-й инстанции, - заявила представительница соликамской администрации, предложившая отклонить апелляционную жалобу. - По 44-му федеральному закону на проведение любых работ и закупок для нужд администрации требовалось объявить тендер. А этого сделано не было.

Суд согласился с ее аргументацией и решение соликамского суда оставил без изменений.

- Да что же я, тендер на обустройство собственного кабинета за свой счет должен был объявлять? - не согласился с этим вредиктом истец. – Теперь буду думать, подавать ли кассационную жалобу в президиум краевого суда, на обдумывание у меня есть 6 месяцев. Или, может быть, мне все же прийти в свой бывший кабинет и забрать хотя бы кондиционер и карту? И куда я с ними? Пусть хоть мой пример будет другим наукой. Пускай чиновники ничего не покупают в свои кабинеты – потом они могут этого не вернуть.

По словам Сергея Шилова, деньги бы ему сейчас не помешали.

- Я в последнее время был главой сельского поселения в Соликамском районе, но после решения об объединении района и города лишился этой должности, - говорит он. – А у меня две дочки, 2-х и 9-ти лет, и за трехкомнатную квартиру коммунальные платежи перечислять надо.