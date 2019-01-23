В Перми из-за дрейфующих дебаркадера и катера движение по мосту перекрывали экипажи ГИБДД

В Перми был введен режим повышенной готовности из-за дрейфующего дебаркадера и катера. Дебаркадер и катер двигались медленно к мосту и могли врезаться в опоры моста. На Коммунальном мосту дежурили экипажи «скорой помощи» и ГИБДД, которые ограничивают движение. Ночью полиции пришлось перекрывать движение по мосту. Очевидцы выложили видео в YouTube.

Как уже писала «КП», около семи тридцати вечера 22 января в районе набережной Камы у Речного вокзала от причала оторвались и поплыли вниз по течению сразу неуправляемые суда – теплоход и дебаркадер.

На них находились люди: на дебаркадере - рыбак и охранник, на теплоходе - два работника обслуживающего персонала. К счастью, движение неуправляемых судов затормозилось в полукилометре от моста, спасатели успели снять с них всех людей.

- Сначала переправили на берег рыбака и охранника с дебаркадера, а затем и работников теплохода, - сообщил Павел Хлызов. - Они не получили никаких повреждений, не считая испуга.

Как объяснили в ГУ МЧС по Пермскому краю, в причинах ЧП предстоит еще разобраться, но по предварительной версии суда оторвались из-за подъема воды в Каме.