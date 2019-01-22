2019-01-22T20:47:07+03:00
Происшествия

В Перми спасатели сняли с оторвавшихся от причала теплохода и дебаркадера всех людей

Их несло по реке в сторону Камского моста
Андрей МАТЛИН
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Теплоход и дебаркадер остановились, упершись в лед. Фото: архив "КП".Теплоход и дебаркадер остановились, упершись в лед. Фото: архив "КП".
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Как уже писала «КП», около семи тридцати вечера сегодня, 22 января, в районе набережной Камы у Речного вокзала от причала оторвались и поплыли вниз по течению сразу неуправляемые суда – теплоход и дебаркадер.

На них находились люди: на дебаркадере - рыбак и охранник, на теплоходе - два работника обслуживающего персонала.

- Возможно, суда оторвались из-за подъема воды в Каме при сбросе воды с плотины Камской ГЭС, - предполагает заместитель директора по оперативной работе Пермской городской службы спасения Павел Хлызов. – Главное, было успеть снять людей то тех пор, пока суда не достигли Камского моста, поскольку они могли удариться об опору моста.

Сначала сняли людей с дебаркадера, который остановился чуть раньше, упершись в лед. Фото: архив "КП".

Сначала сняли людей с дебаркадера, который остановился чуть раньше, упершись в лед. Фото: архив "КП".

К счастью, движение неуправляемых судов затормозилось в полукилометре от моста, спасатели успели снять с них всех четверых людей.

В конце концов сняли людей и с теплохода. Фото: архив "КП".

В конце концов сняли людей и с теплохода. Фото: архив "КП".

- Сначала переправили на берег рыбака и охранника с дебаркадера, а затем и работников теплохода, - сообщил Павел Хлызов. - Они не получили никаких повреждений, не считая испуга.

Как объяснили в ГУ МЧС по Пермскому краю, в причинах ЧП предстоит еще разобраться, но по предварительной версии суда оторвались из-за подъема воды в Каме.

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