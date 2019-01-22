2019-01-22T19:43:32+03:00
Происшествия

«Их тянет в сторону Камского моста». В Перми на набережной от причала оторвались два дебаркадера и теплоход с людьми

Двух человек спасатели переправили на берег, к остальным пытаются подобраться
Андрей МАТЛИН
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В спасательной операции принимает участие городская и краевая службы спасения. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.В спасательной операции принимает участие городская и краевая службы спасения. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.
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Около семи тридцати вечера сегодня, 22 января, в районе набережной Камы у Речного вокзала произошло ЧП. От берега оторвались и поплыли вниз по течению сразу несколько неуправляемых судов, все они впаяны в большую льдину. На них до сих пор находятся люди, сколько - точно пока неизвестно. Спасти их пытаются спасатели из городской и краевой служб спасения.

- Сейчас в сторону Камского моста сплавляются два дебаркадера, большой теплоход и пара буксиров, которые были пришвартованы друг к другу, - рассказал заместитель директора по оперативной работе Пермской городской службы спасения Павел Хлызов.

За этой надписью стояли у причала оторвавшиеся суда. Фото: архив "КП".

За этой надписью стояли у причала оторвавшиеся суда. Фото: архив "КП".

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, спасателям удалось подъехать на лодке и добраться по льду к двум дебаркадерам. С них сняли и переправили на берег двух человек: с одного из них - рыбака, с другого - охранника. Но на теплоходе до сих пор остаются люди.

- Возможно, суда оторвались из-за подъема воды в Каме при сбросе воды с плотины Камской ГЭС, которая находится выше по течению, - предполагает Павел Хлызов. – Сейчас главное успеть снять людей до тех пор, пока теплоход не достигнет Камского моста, где он может удариться об опору моста.

Спасательную операцию приходится проводить в кромешной темноте. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

Спасательную операцию приходится проводить в кромешной темноте. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

Операция по спасению людей продолжается.

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