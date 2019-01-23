2019-01-23T07:12:01+03:00
Общество

"Сидели за одной партой и дружили". Перепутанные в роддоме пермячки требуют по пять миллионов компенсации

Правду о том, кто чья дочь, Катя и Света узнали только через 28 лет
Вероника РАНГУЛОВА
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Кадр НТВ: Катя (слева) и Света узнали правду только через 28 летКадр НТВ: Катя (слева) и Света узнали правду только через 28 лет
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Эта история - готовый сюжет для мелодрамы. Все случилось 29 лет назад в Сивинском районе, это почти край географии Пермского края. В один день, 11 декабря 1989 года, в деревенском роддоме случилось невероятное - на свет появились сразу две девочки, хотя обычно рождалось два - три младенца в неделю. Для Валентины Найденко Катюша стала уже пятым ребенком, а у Раисы Гачеговой - Света была третьей.

Семьи жили по соседству - Найденко в селе Буб, а Гачеговы в соседней деревне Кичаново.

- В отличие от других наших деток Катя росла пухленькой, но мы только радовались - здоровая девчонка, - рассказывает Валентина Павловна. - Она была не похожа на всех нас, но я ничего не подозревала, а вот люди...

Глядя на подрастающую девчушку, острые на язык деревенские жители шептались: "А Катька-то Алексею не родная, совсем на него не похожа".

Света и Катя учились в одной школе, а после девятого класса оказались... в одном классе и за одной партой. Девочки подружились и ходили друг к другу в гости.

Встреча большой семьи: слева Катя, в центре Алевтина, справа - Валентина Павловна со Светой и внучкой Ариной Фото: из семейного архива

Встреча большой семьи: слева Катя, в центре Алевтина, справа - Валентина Павловна со Светой и внучкой АринойФото: из семейного архива

Света подружилась со старшей сестрой Кати Любой, и все вокруг только удивлялись, как Света и Люба похожи. А Катю стали все чаще путать с родной сестрой Светы Алевтиной.

После школы Света уехала учиться - поступила в медицинский, сейчас она работает ассистентом стоматолога и воспитывает дочку. А Катя осталась в деревне, работает продавцом и растит двух сыновей.

Разговоры вроде бы утихли, но несколько лет назад в родительский дом вернулась старшая сестра Светы, Алевтина, и местные снова стали обсуждать: «Как Аля похожа на Катю, дочь Найденко».

- Эти разговоры просто измотали меня, я уже и сама начала что-то подозревать, сопоставлять факты, - рассказывала нам Валентина Павловна. - Вспоминала, как рожала Катю. Мне только сказали, что девочка, показали на секунду и унесли. Я ее и разглядеть-то не успела. А потом я увидела передачу про перепутанных в пермском роддоме близняшек и решила позвонить на программу. Всей семьей мы поехали в Москву, там сделали тест ДНК, который развеял наши многолетние сомнения: Света - моя дочь. Но и Катя есть и будет моей дочерью!

Раиса и Валентин Гачеговы умерли несколько лет назад. Валентина Павловна сходила к ним на могилку и сказала «спасибо» за воспитание дочери.

Перед Новым годом Светлана, Екатерина, Валентина Павловна, сын Валентины Павловны Николай, Алевтина и Владимир, сын Раисы Гачеговой, подали в суд иск к Сивинской больнице, Минздраву, Минфину о взыскании компенсации морального вреда.

- Каждый из нас требует по пять миллионов рублей компенсации, - рассказала "КП" Светлана. - В общей сложности иск у нас на 30 миллионов рублей, решение о сумме мы приняли совместно. Судебное заседание будет проходить в Ленинском районе Перми, по месту нахождения ответчика. Первое заседание пройдет уже 27 марта, мы все в нем будем принимать участие.

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