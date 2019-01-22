Как я три часа пыталась вызвать на дом педиатра

В середине января моя трехлетняя дочка неожиданно затемпературила. Я решила вызвать на дом педиатра. Мы живем в Мотовилихе и прикреплены к детской поликлинике на улице Крупской.

Номер вызова врача указан на сайте поликлиники. Набираю и несколько минут слушаю привычную болтовню автоответчика:

«Прием вызовов осуществляется с 8 утра до 23 часов вечера. Если в данный момент вам неудобно ожидать ответа, вы можете нам перезвонить. После 12 часов время ожидания ответа составляет не больше двух минут».

Я взглянула на часы - около 9 утра. Остаюсь на линии и продолжаю слушать:

«Если ваше состояние позволяет прийти в поликлинику, с 8 до 20 часов работает кабинет неотложной помощи».

Тащить ребенка с температурой в поликлинику мне не хотелось, и я осталась «висеть» на линии. Но на том конце провода последовала музыкальная пауза, после чего мне заявили, что «все операторы заняты». На этом связь оборвалась.

Набрала номер снова - история повторилась. И еще раз. Честно говоря, я растерялась, потому что раньше без всяких проблем вызывала педиатра на дом.

Судорожно просматриваю сайт поликлиники и пытаюсь дозвониться по всем указанным там телефонам. Тишина.

Время уже 12 часов, оператор обещал, что после полудня время ожидания сокращается до двух минут. Снова звоню оператору, снова жду ответа больше 15 минут, пока на моем телефоне не закончились деньги.

Уже в бессильной ярости я дозваниваюсь главному районному педиатру. Она без лишних слов понимает мою проблему и сама принимает вызов, обещая передать его участковому врачу.

Позже я поинтересовалась у коллег: кто-то сталкивался с подобным или мне одной так не повезло?

- Ночью прихватило сердце, - рассказал один из мужчин. - С утра жена решила вызвать терапевта, звонила без перерыва с 8 до 12 часов, но так и не дозвонилась. В итоге взяла на работе отгул и поехала в больницу, чтобы записать меня на прием. В поликлинике ответили, что записи к терапевту нет и мне нужно прийти в тот самый кабинет неотложной помощи.

В итоге мой коллега просидел в очереди около часа, но ему даже не смогли снять ЭКГ - врач, который делает эту процедуру, работает только до 12 часов.

- Мне дали талончик электронной очереди к моему терапевту, приема я прождал еще минут сорок, - говорит он. - Думал, уже плюну и уйду домой.

КОММЕНТАРИИ МИНЗДРАВА

«Дозвониться можно максимум за 6 минут»

Мы спросили в краевом минздраве: что за проблема с вызовом врача на дом? Оказалось, что три района Перми - Мотовилихинский, Индустриальный и Свердловский - участвуют в пилотном проекте, в рамках которого все вызовы врача на дом принимает Единый диспетчерский центр.

- Диспетчерская служба не ограничена одноканальной связью, как установлено в большинстве поликлиник города, и способна обеспечить одномоментный дозвон на линии до 100 абонентов, - сообщили в минздраве.

При этом в минздраве утверждают, среднее ожидание ответа оператора в час пик (до 12 часов) составляет 6 минут, после 12 часов - не больше двух минут.

Советы, как дозвониться до врача

- Важно оставаться на линии и ожидать ответа. Если вы повесите трубку, а потом снова наберете номер, окажетесь в конце очереди.

- Система ожидания на линии нацелена на то, чтобы пациент был точно уверен, что дозвонился куда ему нужно. И не истязал себя поисками других номеров для вызова врача.

- Можно зарегистрировать вызов на дом при личном обращении родственников пациента в поликлинику.

- Все диспетчеры имеют медицинское образование. Используя определенный алгоритм опроса, они определяют, поступил неотложный вызов или тот, который можно обслужить в течение дня.

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