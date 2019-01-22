«Шкуры медведей по дому я не развешиваю». Чиновник, которого подозревают в браконьерстве, рассказал свою версию событий

- Я вообще не знаю, откуда в интернете взялись мои фото с убитыми зверями, я точно ничего никуда не выкладывал, - говорит глава Юксеевского сельского поселения Кочевского района Василий Утробин. – И уж тем более, никогда не занимался браконьерством. Мы, коми-пермяки, лесные люди. Мы в лесу выросли, знаем его и любим.

Напомним, скандал в социальных сетях разгорелся после публикации фотографий с вип-охоты в Пермском крае. На снимках 55-летний Василий Утробин и его приятель, бывший топ-менеджер крупной пермской энергетической компании Николай Илюшин, позируют на фоне убитых медведей. Причем на фото видно вход в берлогу. То есть можно предположить, что охотники застрелили спящее животное, что запрещено законом.

- Фотографии появились в интернете в пятницу вечером, а уже утром в субботу у меня в доме были следователи, - рассказывает Василий Климентьевич. – Они все проверили, все посмотрели. Скрывать мне нечего, шкуры медведей я по дому не развешиваю.

После разгоревшегося скандала Василий Утробин почувствовал себя плохо, мужчине пришлось ехать в Пермь на прием к врачу.

- Сейчас мне лучше, я могу ответить на ваши вопросы, - сказал по телефону глава поселения.

- Расскажите, вы действительно охотились вместе с Илюшиным на спящего медведя? Это ведь запрещено?

- С Илюшиным и другими охотниками мы ходили на лося, это было 25 или 26 ноября 2017 года. Я хорошо запомнил эту дату, потому что в тот день у моего друга также на охоте застрелили сына – несчастный случай. Собаки убежали далеко вперед и очень громко лаяли, мы думали, что они гонят лося. А оказалось, что они подняли медведя.

- В смысле разбудили?

- Это был конец ноября, медведь еще не спит. Он может находиться рядом с берлогой или залезть в берлогу, но не спать. Мы шли на лай собак и увидели на снегу медвежьи следы. Уже ночь наступала, собак в лесу оставлять опасно – волки ходят. Несколько часов бегали за ними по лесу, вызвали подмогу. Медведя пришлось застрелить.

- У вас была лицензия на отстрел медведя?

- Конечно, никаких законов мы не нарушаем. Охота на медведя разрешена до 31 ноября, все лицензии мы оформляем перед началом сезона. Мы всю жизнь охотимся, у нас есть охотничье хозяйство, где мы сами сеем, пашем, за собственные средства заготавливаем корм для животных.

- А куда дели тушу убитого медведя?

- Его увез Илюшин, мне неинтересно, куда. 99 процентов медведей заразные, их мясо нельзя употреблять, оно червивое.

- Ваша версия, кто «слил» фото с этой охоты в СМИ?

- Недоброжелатели есть у каждого. Пусть в этом разберется Следственный комитет. И я тоже буду проводит собственное расследование, кто и зачем опозорил меня на весь Пермский край.

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