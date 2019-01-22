2019-01-22T11:33:57+03:00
Общество

На дороги Перми выйдут 85 современных низкопольных автобусов

Городские власти решили конкурировать с частными перевозчиками
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Автобусы поедут из Волгоградской области своим ходом. Фото: Анна Орлова.Автобусы поедут из Волгоградской области своим ходом. Фото: Анна Орлова.
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Для муниципального автобусного парка закупили 85 новых низкопольных автобусов марки Volgаbus: 65 дизельных и 20 газомоторных. Первые 20 из них прибудут в Пермь в феврале-марте. Остальные – в апреле. Добираться до Прикамья из города Волжский, где находится производство, автобусы будут своим ходом. Так что в дороге они пройдут первую проверку на прочность.

Базироваться автобусы будут в парке МУП «Пермгорэлектротранс». А на какие маршруты выйдут новенькие машины, пока неизвестно.

- Муниципальный перевозчик будет участвовать в конкурсах по распределению маршрутов на общих основаниях, - рассказала пресс-секретарь городского департамента дорог и транспорта Анна Орлова. – Никакого преимущественного права у него не будет.

Но, как отметили в департаменте, сейчас ужесточаются требования к перевозчикам, участвующим в конкурсе. В том числе в условиях прописано обновление подвижного состава. Возраст «бегающих» по Перми автобусов не должен превышать 12 лет, трамваев - 15 лет.

- Частные перевозчики периодически обновляют свой подвижной состав, поэтому муниципальный автобусный парк должен иметь возможность конкурировать на достойном уровне при участии в конкурсах на маршрутах, - сообщила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.

Семь плюсов новых автобусов

1. специальные откидные трапы для входа в салон инвалидов

2. современные системы кондиционирования

3. отопление

4. видеонаблюдение

5. мониторы для информирования пассажиров

6. коррозионная устойчивость кузова

7. оформление в пермском зверином стиле

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