«Не знаю, как сказать сыну, что бабули больше нет». 44-летнюю пермячку раздавило двумя автобусами в центре Перми

- В понедельник вечером мне позвонила знакомая и сказала, что мою маму сбил автобус, - говорит дочь погибшей женщины Ирина. - Мамочку увезли в хирургию краевой больницы, пытались спасти, но она умерла, не приходя в сознание.

Страшная авария случилась 21 января около 17 часов у Центрального рынка. 44-летняя Елена вместе с приятельницей возвращалась с работы. Пермячка работала на заводе лаборантом и уже двадцать лет добиралась домой по привычному маршруту. На трамвае добиралась до рынка, переходила дорогу и садилась в автобус, который шел до Закамска.

В тот момент, когда женщина переходила проезжую часть, ее сбил 43-летний водитель автобуса № 1, который двигался по улице Пушкина в направлении Борчанинова. По правилам дорожного движения маршрутка должна была пропустить пешеходов, но водитель МАН этого не сделал.

В итоге водитель сбил женщину, протащил ее несколько метров и прижал к стоящему на остановке автобусу МАЗ, который ходит по маршруту № 8. Пострадавшая получила травмы, не совместимые с жизнью.

Департамент дорог и транспорта проводит собственную проверку по факту смертельной аварии.Фото: Из материалов пресс-службы

У Елены осталась дочь и четырехлетний внук.

- Я не знаю, как сказать сыну, что бабули больше нет, - плачет Ирина. – Он ее очень любил и души в ней не чаял. Мы уже готовимся к похоронам. Мне помогает муж, братья мамы и ее гражданский супруг. Я вообще не понимаю, как такое могло случиться? Неужели человек, который водит автобус, не знает, что нужно остановиться, когда из трамвая выходят люди. Он же ехал, даже не сбавляя скорость.

Как сообщили в администрации Перми, департамент дорог и транспорта проводит собственную проверку по факту смертельной аварии. Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил разобраться со всеми обстоятельствами происшествия и доложить ему о результатах.

С места ДТП обоих водителей, которые стали участниками ДТП, доставили в полицию, где они дали объяснения. В отношении водителя автобуса № 1 возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.

В полиции сообщили, что водитель раньше неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за выезд на «красный» и управление технически неисправным транспортным средством.