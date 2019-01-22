2019-01-22T11:28:58+03:00
Происшествия

«Не знаю, как сказать сыну, что бабули больше нет». 44-летнюю пермячку раздавило двумя автобусами в центре Перми

Женщина вышла из трамвая и переходила дорогу, когда ее сбила многотонная махина
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
С места ДТП обоих водителей, которые стали участниками ДТП, доставили в полицию.С места ДТП обоих водителей, которые стали участниками ДТП, доставили в полицию.Фото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

- В понедельник вечером мне позвонила знакомая и сказала, что мою маму сбил автобус, - говорит дочь погибшей женщины Ирина. - Мамочку увезли в хирургию краевой больницы, пытались спасти, но она умерла, не приходя в сознание.

Страшная авария случилась 21 января около 17 часов у Центрального рынка. 44-летняя Елена вместе с приятельницей возвращалась с работы. Пермячка работала на заводе лаборантом и уже двадцать лет добиралась домой по привычному маршруту. На трамвае добиралась до рынка, переходила дорогу и садилась в автобус, который шел до Закамска.

В тот момент, когда женщина переходила проезжую часть, ее сбил 43-летний водитель автобуса № 1, который двигался по улице Пушкина в направлении Борчанинова. По правилам дорожного движения маршрутка должна была пропустить пешеходов, но водитель МАН этого не сделал.

В итоге водитель сбил женщину, протащил ее несколько метров и прижал к стоящему на остановке автобусу МАЗ, который ходит по маршруту № 8. Пострадавшая получила травмы, не совместимые с жизнью.

Департамент дорог и транспорта проводит собственную проверку по факту смертельной аварии. Фото: Из материалов пресс-службы

Департамент дорог и транспорта проводит собственную проверку по факту смертельной аварии.Фото: Из материалов пресс-службы

У Елены осталась дочь и четырехлетний внук.

- Я не знаю, как сказать сыну, что бабули больше нет, - плачет Ирина. – Он ее очень любил и души в ней не чаял. Мы уже готовимся к похоронам. Мне помогает муж, братья мамы и ее гражданский супруг. Я вообще не понимаю, как такое могло случиться? Неужели человек, который водит автобус, не знает, что нужно остановиться, когда из трамвая выходят люди. Он же ехал, даже не сбавляя скорость.

Как сообщили в администрации Перми, департамент дорог и транспорта проводит собственную проверку по факту смертельной аварии. Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил разобраться со всеми обстоятельствами происшествия и доложить ему о результатах.

С места ДТП обоих водителей, которые стали участниками ДТП, доставили в полицию, где они дали объяснения. В отношении водителя автобуса № 1 возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.

В полиции сообщили, что водитель раньше неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за выезд на «красный» и управление технически неисправным транспортным средством.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Спасло детское кресло». В Перми в ДТП пострадал четырехлетний малыш
Пермяк угрожал взорвать дом на Стаханке
В Прикамье у должника-депутата арестовали внедорожник
В Перми аквапарк может появиться рядом с зоопарком
«Это старье нужно давно сжечь». Жительницу Лысьвы в детской больнице покусали клопы, которых она обнаружила в матрасах
«Никаких следов медвежонка не нашли». В пермском зоопарке белая медведица Милка могла съесть своего детеныша
Синема парк Кристалл приглашает пермяков на премьерный показ фильма «Мирай из будущего»
В Прикамье паломник во время крестного хода украл телефон у девушки
Шоу «Королевский цирк» Гии Эрадзе - это зрелища со всего мира, достойные королей
«Вышла из трамвая и направилась к остановке». В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в ДТП с автобусами
«36 раз привлекался к ответственности». В Перми водитель-нарушитель сбил 13-летнего школьника
«Беда с реализацией». Пермский «Молот» вновь проиграл на своей площадке
В Перми цена рельсового автобуса до Левшино снизилась до 35 рублей
Пермяки смогут добраться в Пекин гораздо быстрее через Новосибирск
Новые низкопольные автобусы поступят в Пермь уже в первом квартале 2019 года