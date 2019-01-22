2019-01-21T19:24:17+03:00
Общество

«Секс меня, конечно, интересовал, но я не видела смысла в связях без чувств»: пермская актриса Катерина Шпица рассказала, чем занималась с 13 до 18 лет

Она разместила в соцсетях откровенное видео-интервью о личной жизни [видео]
Андрей МАТЛИН
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Актриса без утайки рассказала, о чем мечтала в юности. Видео: проект "вМесте"Актриса без утайки рассказала, о чем мечтала в юности. Видео: проект "вМесте"
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Катерина Шпица впервые откровенно рассказала о подробностях своей жизни в юности. Она записала видео-интервью для проекта «вМесте» на канале YouTube, где известные люди решились рассказать о том, с какими трудностями они сталкивались в личной жизни, чтобы помочь кому-то преодолеть похожие проблемы.

- Я была сконцентрирована с 13 до 18 лет только на учебе и на одном единственном молодом человеке, к которому я испытывала очень мощное чувство влюбленности и, как мне казалось, любви! - рассказала актриса в своем откровенном видео-интервью. - И мне кажется, что эта концентрация мне помогала сохранять цельность. Но и секс меня, конечно, интересовал. Я довольно рано почувствовала в себе все эти желания, но для меня в тот момент это было тесно связано с чувствами, я не видела никакого смысла в экспериментах без чувств, и меня это спасло от каких-то совершенно ненужных связей.

Интервью с актрисой можно посмотреть в разных соцсетях. Видео: проект "вМесте"

Интервью с актрисой можно посмотреть в разных соцсетях. Видео: проект "вМесте"

Катерина Шпица также рассказала, как ее лучшей подругой стала школьница, с которой у нее были натянутые отношения, и о многих других коллизиях своей юности.

В детстве ей тяжело было расставаться со своими друзьями. Видео: проект "вМесте"

В детстве ей тяжело было расставаться со своими друзьями. Видео: проект "вМесте"

Один из отрывков видео-интервью актриса выложила на своей странице в Instagram и прокомментировала его.

- Адресован это проект, прежде всего, юным людям, - обратилась она к посетителям своей странички. - Короче, ребята, мои юные подписчики, надеюсь, что я смогу быть вам чем-то полезной. На днях интервью вышло в сети «ВКонтакте» и на канале проекта в YouTube. В поисковике набирать - «вМесте-Катерина Шпица».

Катерина Шпица до сих пор любит побыть одна. Видео: проект "вМесте"

Катерина Шпица до сих пор любит побыть одна. Видео: проект "вМесте"

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Пермская актриса Катерина Шпица записала для соцсетей откровенное видео-интервью о личной жизни от 13 до 18 лет. Видео: проект "вМесте"..Гость программы: Катерина Шпица, актриса театра и кино https://www.instagram.com/katerinashpitsa/ https://vk.com/shpitsacat Проект вМесте поможет тебе познакомиться ближе с теми, кто пережил твое сегодня, и смог найти выход, обрести себя и стать тем, кого ты уважаешь. Здесь не место фальши, понтам и пустым разговорам. вМесте - это территория правды.

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