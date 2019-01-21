2019-01-21T17:15:49+03:00
Общество

«Мужикам вечно худеньких подавай!»

Читатели бурно обсуждают историю пермского чиновника, который выяснил, что из пятерых детей родной ему - только один
Вероника РАНГУЛОВА
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Ростислав оставил себе единственного родного сына, а остальных отправил жить к родному отцуРостислав оставил себе единственного родного сына, а остальных отправил жить к родному отцуФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сотни комментариев оставили наши читатели под статьей «Чиновник из Перми сделал тест ДНК и выяснил, что из пятерых детей родной ему - только один». Мнения разделились. Одни считают, что мужчина сам виноват, мол, жену нужно выбирать по себе. Другие жалеют его супругу: не от хорошей жизни она налево бегала. Публикуем некоторые мнения.

Юлия:

- Может, этому мужику надо женщину по возрасту поискать? Или опять хочет на те же грабли - молодую и стройную?

Алекс:

- Вот как может мать быть такой жес­токой? Какая лю­бовь на пятом ре­бенке, из ко­торых чет­веро «на­дуло в фор­точку»? Нес­частные дети счи­тали, что это их папа, лю­били его. Чего ей не хва­тало, сама-то тоже у мужа на шее си­дела.

Алена:

- По молодости, по глупости чего только не бывает, но столько лет связи на стороне и столько детей не от мужа... Нет, это уметь надо, хотя она и сама точно не знала наверняка, чьи детишки. Вот так посмотришь на себя со стороны и подумаешь, что твоему супругу сильно повезло: ребенок его, и на сторону я не смотрю. Да я просто сокровище, оказывается! И ведь много нас, таких сокровищ-то!

Елена:

- Жить нужно с близкими тебе по духу и возрасту. А мужикам вечно нимфеток подавай. Он и сейчас девочку ищет. Жизнь так ничему и не научила. А на кой девчонкам его ребенок?

Лика:

- Я прям завидую, женщины?! Столько детей, муж и шашни с любовником! Вот когда, когда она это все успевала? У меня с двумя детьми день расписан, и какой там любовник? Хочу посмотреть на эту женщину, пусть организует блок и дает советы!

Соня:

- Он один на миллион, а сколько обманутых одиноких женщин воспитывают одни и перебиваются с копейки на копейку? Тут жалко детей, а Ростислав найдет себе женщину хорошую, если опять не погонится за молодой и худенькой.

Анна:

- Вот меня тоже это место зацепило. 50 лет, а он все девушек ищет (худеньких - это ведь главное в человеке). Возможно, нужно по каким-то другим критериям жену выбирать.

Пермь:

- Мужичок в третий раз хочет создать семью, так пусть включит мозги, чтобы потом не включать маму. В 49 лет уж с умом надо подходить в выборе спутницы жизни. Зачем женился на двадцатилетней, которую надо возить на танцульки. Можно сказать, сам виноват, пусть впредь делает выводы.

Читательница:

- Все верно - чтобы удачно жениться, нужно искать по душе, а не по технико-тактическим показателям. А мужик контур и габариты поставил во главу угла.

Андрей:

- Не тот отец, кто зачал, а тот, кто воспитал! А в чем дети-то виноваты, они его уже любят. Ради этой святой любви надо было остаться.

Фая:

- Наверное, для любовника тоже стало открытием, что у него еще трое детей появилось. Не думаю, что это его обрадовало.

Ксения:

- Все он сделал правильно. Может, некоторым мамашам уроком будет. А мама думала о таком исходе? Так что мужика винить не надо. Во всем виновата мамаша, которая рожала, как из автомата «по любви», так пусть теперь в любви и воспитывает. Почему он должен думать о чужих детях? У них есть родной отец.

Читатель:

- Очень много отцов воспитывают не своих и не воспитывают своих. Потому что мало верности в этом мире.

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