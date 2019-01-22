К выходным в Пермь придут морозы до -27 градусов

Эта зима в Прикамье оказалась довольно теплой. Но крещенские морозы, пусть с небольшим опозданием, все-таки придут в Пермь.

- Начало недели в Перми все еще достаточно снежное и относительно теплое, - рассказал Павел Смирнов, начальник Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Во вторник, 22 января, температура и днем, и ночью сохранится на уровне -10… -12 градусов. А со среды в Прикамье ожидается усиление антициклона. Будет преобладать малооблачная погода, температура ночью понизится до минус 20, а днем - до минус 15.

Синоптики прогнозируют, что в четверг и пятницу вновь погода станет помягче, температура поднимется на 2 - 3 градуса, вероятен небольшой снег. А в выходные дни, особенно в субботу, морозы значительно усилятся.

- Ночью в субботу, 26 января, в Перми ожидается до минус 25 - 27 градусов, днем температура не поднимется выше 20 градусов мороза, - говорит Павел Смирнов. - В ночь на воскресенье в Перми также будет -25… -27, а на северо-востоке края - до минус 30. Днем в Перми ожидается температура в районе 15 - 20 градусов мороза.

Скорее всего, это похолодание будет недолгим, и на следующей неделе в Перми вновь потеплеет.