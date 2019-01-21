2019-01-21T14:20:35+03:00
Происшествия

Скандал в соцсетях: чиновник похвастался фото с убитым медведем в прикамье

Сейчас следственный комитет проверяет, было ли это браконьерством
Вероника РАНГУЛОВА
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Василий Климентьевич позирует на фоне убитого медведя. Фото: предоставлено ИА «Местное время».Василий Климентьевич позирует на фоне убитого медведя. Фото: предоставлено ИА «Местное время».
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- Василия Климентьича нет, с утра позвонил, сказал, что заболел, а сотовый не дам - не просите, - сотрудница администрации села Юксеево стойко держит оборону, не допуская журналистов к главе поселения.

С выходных по интернету гуляют фотографии, на которых охотники позируют на фоне убитых животных. На одном кадре мужчина в камуфляже поднял за передние лапы мертвую рысь, на другом - он же оседлал бурого медведя. Причем на фото видно вход в берлогу. То есть можно предположить, что охотники застрелили спящее животное, что запрещено законом.

По информации ИА «Местное время», на фотографиях в обнимку с охотничьими трофеями позируют глава Юксеевского сельского поселения Кочевского района Василий Утробин и его приятель, бывший топ-менеджер крупной пермской энергетической компании Николай Илюшин. Сейчас он живет в другом регионе, но иногда приезжает в Пермский край. В том числе - поохотиться.

Комментарии, которые оставляют пользователи социальных сетей к фотографиям, соответствующие:

«Эти люди - самые настоящие негодяи и браконьеры. Убили беззащитное животное, которое было в спячке», «Надеюсь, их накажут, и наказание будет справедливым».

К сожалению, дозвониться до Василия Утробина мы так и не смогли. Выяснилось, что утром в понедельник мужчина уехал в Пермь, где был срочно госпитализирован в больницу.

- Вася уже не молодой парень, 55 исполнилось, а после всей этой шумихи здоровье прихватило, - рассказал нам знакомый чиновника.

Сейчас в этой истории разбирается Следственный комитет.

- Мы ждем, когда все материалы по данному факту будут переданы нам из полиции, - сообщили «КП» в Гайнском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Пермскому краю. - Будет назначена доследственная проверка: кто охотился, где охотился, имелись ли разрешительные документы на отстрел животных, откуда в СМИ появились соответствующие фотоматериалы? По результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Следственный комитет взял историю с охотой на контроль. Фото: предоставлено ИА «Местное время».

Следственный комитет взял историю с охотой на контроль. Фото: предоставлено ИА «Местное время».

Как стало известно «КП», фотографии с мертвыми рысями были сделаны еще в 2017 году. Утробин выложил их на свою страничку в соцсетях, где снимки увидел сотрудник отдела государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов Пермского края. Инспектор написал в полицию заявление, уточнив, что охота, скорее всего, была незаконной: разрешения на добычу рысей на территории Кочевского района никому не выдавались.

Как сообщил наш источник в правоохранительных органах, по данному факту была проведена проверка, но в возбуждении уголовного дела было отказано:

- Утробин утверждал, что браконьерством никогда не занимался, а подтвердить факт незаконной охоты оказалось невозможным. Кто и когда сделал эти фото? В результате чего наступила смерть животного, ведь признаков повреждения туши на снимках не видно?

Чиновник удалил фотографии со своей страницы, и история тогда утихла.

- А на днях всплыли новые фото, на этот раз с убитым медведем, - продолжает наш собеседник. - И опять, как разобраться, подлинное это фото или монтаж? Простите, но вход в берлогу можно элементарно дорисовать. И будет хайп: браконьеры убили спящего медведя.

- Вы считаете, что этого не могло быть?

- Никто не будет браконьерить медведя, это полный бред. Сейчас очень много медведей заражено различными паразитами, и мясо может оказаться смертельно опасным для человека. А если ты добыл медведя без лицензии, тушу животного нельзя сдать на проверку в санэпиднадзор. В чем смысл такой охоты?

- Но на фото есть конкретный человек и конкретно убитый медведь…

- Я предполагаю, что медведя разбудили собаки или выстрелы охотников, и им пришлось в него стрелять. В любом случае в этой истории будут разбираться прокуратура и Следственный комитет. Охота на медведя разрешена до 30 ноября. На фото лежит снег, но в ноябре у нас в Кочево уже всегда сугробы. Если окажется, что сроки охоты не нарушены и имелась лицензия, которая, к слову, стоит всего 650 рублей, то какие тогда вопросы к охотникам? Еще раз скажу: никто не будет рисковать - шкурка выделки не стоит. Тем более за факт браконьерства лицензии могут лишить на 49 лет.

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