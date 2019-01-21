«Научился бегать на двух оставшихся лапах»: в Перми пса, попавшего под поезд, забрали из клиники

- Мы наконец забрали из клиники Бима, - поделился радостью «антидогхантер» Семен Филипповский.

Напомним, в ноябре в Перми на железнодорожных путях, проходящих по улице Васильева, попал под поезд пес. Локомотивом ему срезало весь левый бок - две лапы и ухо. Потом собака уползла в дыру под будку охраны базы и двое суток умирала там. Охранники вызвали зоозащитников, которые два часа вытаскивали полумертвое животное. В тот же вечер пса, которого назвали Бимом, прооперировали.

Потом, так как ни один препарат не мог снять сильнейшую боль, Бима врачи ввели на трое суток в медикаментозную кому.

- Как он выжил и не умер от боли - непонятно до сих пор, - говорит Семен Филипповский. - И как его выходили врачи клиники «Друг», до сих пор не поддается объяснению. Скажу только, что в день, когда мы его полумертвого привезли в клинику - дневная смена врачей осталась до 4 часов утра, оперировали его, и пытались стабилизировать состояние.

С тех пор прошло два месяца. И вот пес, которого считали обреченным, не только выжил, но и научился довольно бодро бегать на двух лапах. Теперь спасенной собаке нужен свой дом и заботливый хозяин.