2019-01-21T07:30:30+03:00
Дом. Семья

«Научился бегать на двух оставшихся лапах»: в Перми пса, попавшего под поезд, забрали из клиники

Чудом выживший Бим бодро передвигается по улице [видео]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Семен ФилипповскийФото: Семен Филипповский
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- Мы наконец забрали из клиники Бима, - поделился радостью «антидогхантер» Семен Филипповский.

Напомним, в ноябре в Перми на железнодорожных путях, проходящих по улице Васильева, попал под поезд пес. Локомотивом ему срезало весь левый бок - две лапы и ухо. Потом собака уползла в дыру под будку охраны базы и двое суток умирала там. Охранники вызвали зоозащитников, которые два часа вытаскивали полумертвое животное. В тот же вечер пса, которого назвали Бимом, прооперировали.

Потом, так как ни один препарат не мог снять сильнейшую боль, Бима врачи ввели на трое суток в медикаментозную кому.

- Как он выжил и не умер от боли - непонятно до сих пор, - говорит Семен Филипповский. - И как его выходили врачи клиники «Друг», до сих пор не поддается объяснению. Скажу только, что в день, когда мы его полумертвого привезли в клинику - дневная смена врачей осталась до 4 часов утра, оперировали его, и пытались стабилизировать состояние.

С тех пор прошло два месяца. И вот пес, которого считали обреченным, не только выжил, но и научился довольно бодро бегать на двух лапах. Теперь спасенной собаке нужен свой дом и заботливый хозяин.

Бим.Танец со смертью на двух лапах.Балансируем!.

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