На этой неделе во многих домах в центре Перми отключат воду

Геннадий Онищенко: Да не бойтесь вы снегопада - это же зима! А вот лыжню по улицам прокладывать не надо

Экс-главсанврач России, а ныне - первый зампред Комитета Госдумы по науке и образованию сделал важные зимние заявления в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]