На этой неделе во многих домах в центре Перми отключат воду
В компании «Новогор Прикамье» предупредили об отключении водоснабжения в домах в конце января и начале февраля.
28 января с 9.30 до 18.30 отключат воду в домах на улицах:
Коминтерна, 11А, 13,
Куйбышева, 96, 96А, 98.
Аварийно-восстановительные работы будут проводить на водоводе на улице Коминтерна, 13.
31 января с 10.00 до 17.30 воды не будет в жомах на улицах:
Букирева, 10, 10А, 12, 15, 16,
Генкеля, 1А, 1Б, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17,
Дзержинского, 1, 1К27, 2, 10, 12, 16А, 17, 25, 27, 28, 30, 32, 36,
Ленина, 87, 89, 91,
Лесозаводская, 6,
Набережная, 2,
Петропавловская, 115, 117, 123,
Сергея Данщина, 4, 5, 6, 6А, 7, 19, 28,
Сухобруса, 1, 12, 25, 27,
Толмачева, 13, 17.
Планово-ремонтные работы пройдут на водоводе на улице Монастырская, 160.
9 февраля с 9.30 до 19.00 планируется отключение воды в домах на улицах:
Коломенская, 3, 5, 5А, 7,
Косьвинская, 11, 13,
Краснополянская, 7,
Лиственная, 2,
Нейвинская, 10, 10А, 12, 14, 25,
Полазненская, 26,
Серпуховская, 4А, 5, 7.
Аварийно-восстановительные работы будут проводиться на водоводе на улице Серпуховская, 7.