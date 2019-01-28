2019-01-28T05:02:28+03:00
Общество

На этой неделе во многих домах в центре Перми отключат воду

Рассказываем, в каких домах временно прекратится водоснабжение
Андрей МАТЛИН
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Ну, вот, опять отключили.Ну, вот, опять отключили.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В компании «Новогор Прикамье» предупредили об отключении водоснабжения в домах в конце января и начале февраля.

28 января с 9.30 до 18.30 отключат воду в домах на улицах:

Коминтерна, 11А, 13,

Куйбышева, 96, 96А, 98.

Аварийно-восстановительные работы будут проводить на водоводе на улице Коминтерна, 13.

31 января с 10.00 до 17.30 воды не будет в жомах на улицах:

Букирева, 10, 10А, 12, 15, 16,

Генкеля, 1А, 1Б, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17,

Дзержинского, 1, 1К27, 2, 10, 12, 16А, 17, 25, 27, 28, 30, 32, 36,

Ленина, 87, 89, 91,

Лесозаводская, 6,

Набережная, 2,

Петропавловская, 115, 117, 123,

Сергея Данщина, 4, 5, 6, 6А, 7, 19, 28,

Сухобруса, 1, 12, 25, 27,

Толмачева, 13, 17.

Планово-ремонтные работы пройдут на водоводе на улице Монастырская, 160.

9 февраля с 9.30 до 19.00 планируется отключение воды в домах на улицах:

Коломенская, 3, 5, 5А, 7,

Косьвинская, 11, 13,

Краснополянская, 7,

Лиственная, 2,

Нейвинская, 10, 10А, 12, 14, 25,

Полазненская, 26,

Серпуховская, 4А, 5, 7.

Аварийно-восстановительные работы будут проводиться на водоводе на улице Серпуховская, 7.

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