2019-01-28T13:53:44+03:00
Общество

«КП»-Пермь» и компания «Талан» объявляют фотоконкурс «Мой папа - добрый волшебник»

Мы ждем фотографии, где отцы и дети заняты каким-нибудь увлекательным делом
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Мой папа - лучший!Мой папа - лучший!Фото: Александр ГЛУЗ (архив)
Изменить размер текста:

«Папа может все, что угодно!» - поется в детской песенке. И любой ребенок подтвердит, что это так.

С папой так весело мастерить что-нибудь по дому или по даче, помогать делать ремонт, ну или хотя бы крутиться под ногами. В принципе, он даже с грехом пополам может заплести косичку при необходимости.

Мы подумали, что в домашней фотоколлекции наших читателей наверняка найдется немало запечатленных моментов, когда папы и дети заняты каким либо увлекательным нужным делом.

Для того, чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, нужно прислать нам фотографию. В форме загрузки напишите про тех, кто изображен на снимке, как их зовут, сколько им лет, какие у них увлечения. А также укажите телефон, по которому с вами можно связаться.

Посетители нашего сайта будут голосовать за понравившуюся фотографию до 28 февраля 2019. В этот день мы подведем итоги. Авторов трех фотографий, набравших наибольшее число лайков, мы пригласим в редакцию «Комсомольской правды» и вручим им подарки от партнеров.

Соорганизатор проекта - компания «Талан».

-

-

x

Загрузить фото

Все поля обязательны для заполнения

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пермяки жалуются на клопов и тараканов в краевой детской клинической больнице
«Убил и сбросил тело с балкона». В Перми оперативники раскрыли убийство пропавшей женщины
Сотрудники группы быстрого реагирования задержали пермяков, которые пытались вынести из магазина терминал с деньгами
Пермяк сделал предложение своей девушке во время матча «Пармы»
В Перми сторож садового товарищества через суд добился официального трудоустройства
В Прикамье молодой человек избил мужчину, столкнувшись с ним в дверях гипермаркета
В Прикамье в огне погибли два человека
В Перми эксперты решают вопрос о дальнейшей эксплуатации дома на Революции
В Перми осудили 41-летнего мужчину, который воровал сотовые телефоны в больницах
В Перми на территории экстрим-парка построят небольшой спорткомплекс
В Перми началась подготовка к буксировке дебаркадеров
В Прикамье водитель машины без номеров устроил аварию
«Ключи от машины остались внутри». В Прикамье спасли мальчика, заблокированного в машине
В Перми прокуратура выясняет причины обрушения перекрытий в высотке на Революции
В Прикамье наркоман убил в подъезде мужчину