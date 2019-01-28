«КП»-Пермь» и компания «Талан» объявляют фотоконкурс «Мой папа - добрый волшебник»

«Папа может все, что угодно!» - поется в детской песенке. И любой ребенок подтвердит, что это так.

С папой так весело мастерить что-нибудь по дому или по даче, помогать делать ремонт, ну или хотя бы крутиться под ногами. В принципе, он даже с грехом пополам может заплести косичку при необходимости.

Мы подумали, что в домашней фотоколлекции наших читателей наверняка найдется немало запечатленных моментов, когда папы и дети заняты каким либо увлекательным нужным делом.

Для того, чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, нужно прислать нам фотографию. В форме загрузки напишите про тех, кто изображен на снимке, как их зовут, сколько им лет, какие у них увлечения. А также укажите телефон, по которому с вами можно связаться.

Посетители нашего сайта будут голосовать за понравившуюся фотографию до 28 февраля 2019. В этот день мы подведем итоги. Авторов трех фотографий, набравших наибольшее число лайков, мы пригласим в редакцию «Комсомольской правды» и вручим им подарки от партнеров.

Соорганизатор проекта - компания «Талан».

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