2019-01-21T14:29:48+03:00
Общество

Родители требуют 700 тысяч с пермского детского садика, где их сын вывихнул бедро

До апреля 5-летний мальчик будет лежать в гипсе
Андрей МАТЛИН
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Артему пришлось "обездвижить" обе ноги. Фото: личный архив.Артему пришлось "обездвижить" обе ноги. Фото: личный архив.
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Это случилось накануне Нового года.

- Наши сыновья так ждали новогодних праздников, младший мечтал покататься на коньках, которые мы ему подарили, старшему уже 10 лет, и он предвкушал, как будет с нами ходить в гости к родственникам и поедать всякие вкусняшки, - рассказывает 32-летняя пермячка Людмила. – Но вышло все по-другому.

18 декабря Людмила Санникова отправилась в детский садик №103 на улице Голева, 4, чтобы забрать домой 5-летнего Артемку.

- Перед этим я зашла в банк, чтобы заплатить за садик, и где-то в начале седьмого вошла в ограду детского сада, - вспоминает Людмила. – Ко мне бросились дети с криками «Тетя Люда, там у вашего Артемки ножка болит!» Потом я услышала плач сына: возле веранды на улице стояла наша воспитательница Ольга и держала на руках Артемку. Она сказала, что сын почему-то не может стоять. Мы хотели осмотреть его правую ногу, на которую он жаловался, но он не давался, по его щекам от боли катились слезы. Мы понесли Артема в группу, в помещение. Там его пыталась осмотреть какая-то женщина, то ли старший воспитатель, то ли медик. При каких обстоятельствах Артем получил травму, я до сих пор не знаю.

- Дети играли, Артем присел на корточки, вдруг на него кто-то из детей прыгнул сверху, и он громко заревел, - рассказывает воспитательница Ольга. - Я попыталась поднять его, но он не смог стоять на ногах. Тогда я взяла его на руки, держала и не знала, что делать - я семь лет работаю воспитателем, и таких случаев у меня не было. Минут через пять подбежала мама Артема, и мы понесли его в садик.

Почему в детском саду не вызвали «скорую» для маленького мальчика, который был травмирован так, что не мог стоять на ногах – неизвестно.

«Вывихнутую ногу нужно было сразу обездвижить»

- С воспитателем-методистом мы сразу же вызвали нашу медсестру, она уже в магазин ушла, - говорит Ольга. - Она вернулась и пробовала ощупать ногу Артема через штанину, но не давался, ревел, и отдергивал ножку.

- Кто-то из родителей помог нам вызвать такси, и мы с воспитательницей поехали в травмпункт на Шоссе Космонавтов, - говорит Людмила. - Там сидели и ждали своей очереди, сын все время стонал и полакал. Минут через сорок к нам присоединился мой муж Сергей, он отпросился на работе и примчался. Затем нас приняли, сделали снимок. И через некоторое время нам объявили, что у ребенка тяжелая травма - вывих бедра. И что его срочно нужно везти на «скорой» в детскую клиническую больницу на Баумана.

- Там вывих сыну вправили, - рассказал 34-летний Сергей. - Но врач мне сказал, что травма очень серьезная и редкая. Он объяснил, что у детей в таком возрасте обычно ломаются кости таза, и что лучше уж был бы перелом, потому что после вывиха могут быть различные неприятные последствия, тем более, что вывихнутую ногу надо было сразу обездвижить, а мальчика возили туда-сюда почти три часа. И что даже малейшее движение травмированной ногой может привести к различным осложнениям. В стационаре мы с Артемом провели две недели, мне пришлось спать на холодном полу, хорошо хоть там батарея была теплая. Я не смыкал глаз и следил, чтобы сын не шевелился. Первые дни он почти не спал от боли. А когда засыпал – пытался ворочаться, и его приходилось будить.

Родители подали в суд на садик

В стационаре ногу Артема как могли «обездвижили» - наложили гипс сразу на две ноги мальчика и прибинтовали между ними распорку.

- Но за ним все равно приходится наблюдать постоянно днем и ночью, он у нас парень подвижный и ему трудно лежать, не шевелясь, - говорит Сергей. – В детском садике он ходил в танцевальный кружок, мы с ним бассейн посещали, мечтал хорошенько освоить коньки и побеждать на детских соревнованиях, он просто на месте усидеть не мог. А теперь он прикован к постели.

В прикованном виде Артему придется провести, как минимум, до апреля.

- Тогда нас снова положат в стационар на обследование, и скажут, что ждет нашего сына в будущем, - говорит Людмила. - Да, сейчас нам трудно. Пока нам с мужем удается работать по сменам, чтобы сидеть с Артемом. На железной дороге, где работает Сергей, и у меня в швейной мастерской нам пока идут навстречу. Но видимо, кому-то придется увольняться, сколько на работе нас смогут терпеть? А ведь мы выплачиваем ипотеку, и лишних денег у нас нет. Сколько придется потратиться на реабилитацию сына, никто сказать пока не может. Но мы на все пойдем, лишь бы Артем смог ходить и не стал инвалидом.

Родители Артема подали на детский сад №103 в суд. Они оценили моральный вред в пользу ребенка в 500 тысяч рублей и в 200 тысяч в пользу родителей и потребовали взыскать расходы на лечение. Предварительные слушания по этому делу состоятся в Дзержинском районном суде 14 февраля.

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