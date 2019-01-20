«Работала танцовщицей в клубе». Пермская актриса Катерина Шпица приняла участие во флэшмобе «10 лет назад»

33-летняя пермская актриса Катерина Шпица присоединилась к флэшмобу «10 лет назад», Правда, в Инстаграм выложила фотографию 13-летней давности. В 2006 году Шпица переехала из Перми в Москву, работала танцовщицей в ночном клубе и ездила на Черкизовский рынок за обновками. Волосы на голове красила дешевой краской, поддерживая работу, сделанную когда-то мастером для своего первого фильма. Денег у начинающей актрисы тогда было немного,о чем она не скрывает.

- На мне пиджак из магазина, дешевого масс-маркета, - рассказывает актриса. – Я в копеечном колье, которое я среди прочего иногда надевала к костюму танцовщицы, когда работала в клубе. Правда, на нем отсутствует один камушек.

За день пост набрал более 35 тысяч лайков. Поклонники отметили, что этот образ очень подходит Катерине Шпице. Они сравнили ее с Клеопатрой и Панночкой из гоголевского «Вия». «Клеопатра нервно курит в сторонке. Браво! Прекрасный образ», - написали пользователи в комментариях под постом.