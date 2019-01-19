11 ледовых скульптур на эспланаде, которые обязательно надо увидеть

В субботу, 19 января, назовут победителей VI Кубка России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж", который прошел в Перми. У скульпторов, напомним, было всего пять дней, чтобы превратить глыбы льда в произведения искусства.

Малайзия: «Могущество Гуань Инь»Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

При этом художники работали в самом центре Перми, на эспланаде, на глазах у жителей и гостей города.

Россия: «Фукуроу». Несущая удачу.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для участия в конкурсе на Урал приехали 22 скульптора из Китая, Малайзии, Сингапура, а также разных городов России. В этом году тематика конкурса - "Японские мотивы".

Россия: «Токио – технологии и традиции».Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Именно тема Японии и культурных особенностей этой страны легла в основу эскизов, которые участники заявили на конкурс, - рассказали организаторы. - И скульпторам предстояло воплотить их в жизнь.

- Мастерство скульптора как раз заключается в том, чтобы правильно использовать возможности такого уникального материала как лед, - отметил председатель Фонда скульпторов России «Единение», автор проекта «Зимний вернисаж» Алексей Тютнев.

- И каждый Кубок приносит нам сюрпризы: кажется, что со льдом сделали уже все возможное. Но скульпторы не перестают нас удивлять, представляя все новые приемы, поражающие зрителя.

Эскизы художников самые разные. Пермяки увидят гейш, борцов сумо, анимэ и другие работы.

- В Японии очень популярны мультфильмы в жанре анимэ, так же как и в Китае. И для своей работы мы выбрали известный мультфильм «Дораэмон», поскольку в течение многих поколений он влиял на культуру и имеет большую ценность.

Мы сами выросли на этом мультике, поэтому мы и назвали эту работу «Память» – она осталась в наших сердцах, - рассказала Хайфен Ванг, член команды из Китая, которая только вернулась с одного из самых престижных событий в области ледовой пластики – фестиваля в Харбине.