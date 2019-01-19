"Ловил девушек, растянув одеяло". Полицейский рассказал, как спасали людей из горящего здания

Одним из тех, кто помогал людям выбраться из горящего бизнес-центра, оказался сотрудник полиции Алексей Ваганов. Он ехал по делам в Кировский район Перми и первым заметил, как из окон офисного здания валит черный дым.

Пожар в бизнес-центре на Монастырской, 12 а произошел, напомним, днем 17 января. Пострадали 14 человек, несколько до сих пор остаются в больнице в тяжелом состоянии.

Чтобы спастись, людям приходилось выпрыгивать из окон третьего этажа.

Увидев дым, водитель-сотрудник отделения по автотранспортному обеспечению автохозяйства ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Пермскому краю» старшина внутренней службы Алексей Ваганов немедленно припарковал свой автомобиль и поспешил к месту происшествия.

Времени, чтобы принять решение, не было. В окне полицейский увидел четырех женщин, они выбивали стекла и просили о помощи. Выяснилось, что среди них находится беременная девушка.

Другие очевидцы принесли покрывало. Алексей вместе с другими мужчинами растянули его и поймали по очереди двух выпрыгнувших девушек.

- Едкий густой дым дошел и до земли, - рассказывает полицейский. - Мы все надышались угаром и отошли в сторону. Тем временем другая группа мужчин, забравшись на пристрой, предпринимала попытки к спасению беременной девушки. Они приставили лестницу, по которой эвакуировали будущую маму.

Когда пожарные сообщили, что в горящем здании не осталось людей, полицейский водитель, отдышавшись на свежем воздухе, уехал на работу.

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