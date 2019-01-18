2019-01-17T15:54:29+03:00
Общество

«Якубович поблагодарил нас за самогон на уральских ягодах»: команда из Прикамья приняла участие в капитал шоу «Поле чудес»

Выпуск популярной телепередачи покажут вечером 18 января [видео]
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Команда из Прикамья на "Поле Чудес". Фото: личный архив.Команда из Прикамья на "Поле Чудес". Фото: личный архив.
Изменить размер текста:

То, что она станет участницей популярной программы «Поле Чудес», жительница Соликамска Вероника Карнаухова узнала еще осенью прошлого года.

Она послала на «Первый канал», на конкурс, 7-минутный видеоролик, который сняла сама. Тот понравился менеджерам программы, прошел сито отбора. И Веронику пригласили в капитал шоу.

На капитал-шоу Вероника с крестницей стояли за барабаном, а ее муж Денис и сын Никита были группой поддержки. Фото: личный архив.

На капитал-шоу Вероника с крестницей стояли за барабаном, а ее муж Денис и сын Никита были группой поддержки. Фото: личный архив.

- Видео я смонтировала за один день, рассказала в нем про наш город, про предприятие, на котором работаю, про свою семью, про увлечения, которых у меня очень много! - улыбается сейчас Вероника. - Когда меня пригласили на телешоу, стала усиленно готовиться – смотрела все выпуски телешоу подряд. Ехать на него решили с мужем Денисом, сыном Никитой и моей крестницей, дочкой лучшей подруги детства. С Ангелиной мы стояли за барабаном, а мужчины болели за нас - были нашей группой поддержки. Наш 6-летний сынишка Артем ждал нас дома.

Съемки были назначены на новогодние каникулы, и команда из Прикамья смогла побродить по новогодней столице.

Перед съемками команда прикамцев погуляла по новогодней Москве. Фото: личный архив.

Перед съемками команда прикамцев погуляла по новогодней Москве. Фото: личный архив.

- Разумеется, мы приехали на «Поле чудес» не с пустыми руками, привезли подарки для Леонида Якубовича, - говорит Вероника, - В том числе, портрет самого ведущего, его по моей просьбе нарисовала подруга, с которой познакомились в соцсетях, книги про Соликамск, праздничные напитки. Также мы подготовили музыкальный сюрприз для зрителей – 6-летняя Ангелина спела детскую песенку для зрителей.

Такие подарки для Якубовича привезли жители Пермского края. Фото: личный архив.

Такие подарки для Якубовича привезли жители Пермского края. Фото: личный архив.

Какие слова предлагали разгадать участникам телешоу, смогли ли они с Ангелиной выйти в финал, - об этом Вероника пока никому не рассказывает.

- Зачем портить интригу? – улыбается она. - Смотрите сами телешоу. Мне и самой будет интересно поглядеть, что мы там навытворяли, что вырезали, а что нет. Снимали нас без дублей часа два, а передача длится около часа.

Единственное, о чем рассказала Вероника – они предложили Якубовичу отведать самогона, приготовленного на уральских ягодах. Тот поблагодарил, но отказался.

Выпуск телешоу «Поле чудес» с участием жителей Прикамья можно будет посмотреть сегодня в пятницу, 18 января, по «Первому каналу» в 19.55.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Прикамья, выиграв в телешоу «Поле Чудес», предложил Леониду Якубовичу попрыгать с трамплина

Он пригласил телеведущего в Чайковский отведать уральских пельмешек (подробнее…)

Жительницу Соликамска пригласили в капитал-шоу "Поле чудес". Видео: личный архив..Работая в компании Центрофинанс я успеваю заниматься любимыми занятиями...

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Так кто же вырубает русскую тайгу? Часть 4 расследования «Комсомолки»
Журналисты «КП» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, видео, подкаст]
Загадки древней цивилизации проявились на улицах Полевского
Полевской превратился в город-музей: художники нарисовали исторические артефакты, хранящие в себе удивительные истории древнего Полевского, на улицах города, чтобы привлечь внимание жителей к истории города [фото]
Новости 24
В Перми прокуратура начала проверку после пожара в офисном здании
В Перми у девушки, которая выпрыгнула из окна офисного здания во время пожара, черепно-мозговая травма
В Перми изменилась схема движения на перекрестке Лянгасова и Веденеева
«Вышла из дома и не вернулась»: в Прикамье третью неделю ищут пропавшую мать троих детей
В Прикамье из-за снегопада грузовикам ограничили движение
В октябре в Перми пройдет новый театральный фестиваль «Error 404»
Игорь Буренков назначен заместителем полномочного представителя Президента РФ в ПФО
«Лоб в лоб»: три человека пострадали в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург
В Прикамье осужден мужчина, который облил своего неприятеля серной кислотой
Пермский исторический парк организует первую в России передвижную выставку
Пермяки, успевайте: до конца акции «Твоя первая квартира» осталось две недели
Эксперты компании «Талан» рассказали, как меняются цены на квартиры в жилом комплексе «Доминант» и семейном квартале «Счастье»
В Перми судили серийного велоугонщика, который украл 30 велосипедов
«Уничтожили нарушителя». Над Пермью истребители МИГ-31 провели воздушный бой в стратосфере
В Перми закрылась «Семья» у танка
«Водитель был лишен прав». Полицейские завели уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе Пермь-Березники