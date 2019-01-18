«Якубович поблагодарил нас за самогон на уральских ягодах»: команда из Прикамья приняла участие в капитал шоу «Поле чудес»

То, что она станет участницей популярной программы «Поле Чудес», жительница Соликамска Вероника Карнаухова узнала еще осенью прошлого года.

Она послала на «Первый канал», на конкурс, 7-минутный видеоролик, который сняла сама. Тот понравился менеджерам программы, прошел сито отбора. И Веронику пригласили в капитал шоу.

На капитал-шоу Вероника с крестницей стояли за барабаном, а ее муж Денис и сын Никита были группой поддержки. Фото: личный архив.

- Видео я смонтировала за один день, рассказала в нем про наш город, про предприятие, на котором работаю, про свою семью, про увлечения, которых у меня очень много! - улыбается сейчас Вероника. - Когда меня пригласили на телешоу, стала усиленно готовиться – смотрела все выпуски телешоу подряд. Ехать на него решили с мужем Денисом, сыном Никитой и моей крестницей, дочкой лучшей подруги детства. С Ангелиной мы стояли за барабаном, а мужчины болели за нас - были нашей группой поддержки. Наш 6-летний сынишка Артем ждал нас дома.

Съемки были назначены на новогодние каникулы, и команда из Прикамья смогла побродить по новогодней столице.

Перед съемками команда прикамцев погуляла по новогодней Москве. Фото: личный архив.

- Разумеется, мы приехали на «Поле чудес» не с пустыми руками, привезли подарки для Леонида Якубовича, - говорит Вероника, - В том числе, портрет самого ведущего, его по моей просьбе нарисовала подруга, с которой познакомились в соцсетях, книги про Соликамск, праздничные напитки. Также мы подготовили музыкальный сюрприз для зрителей – 6-летняя Ангелина спела детскую песенку для зрителей.

Такие подарки для Якубовича привезли жители Пермского края. Фото: личный архив.

Какие слова предлагали разгадать участникам телешоу, смогли ли они с Ангелиной выйти в финал, - об этом Вероника пока никому не рассказывает.

- Зачем портить интригу? – улыбается она. - Смотрите сами телешоу. Мне и самой будет интересно поглядеть, что мы там навытворяли, что вырезали, а что нет. Снимали нас без дублей часа два, а передача длится около часа.

Единственное, о чем рассказала Вероника – они предложили Якубовичу отведать самогона, приготовленного на уральских ягодах. Тот поблагодарил, но отказался.

Выпуск телешоу «Поле чудес» с участием жителей Прикамья можно будет посмотреть сегодня в пятницу, 18 января, по «Первому каналу» в 19.55.

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