Акционер «Мотовилихинских заводов» Юрий Медведюк: Меня избили в ночном клубе депутат ЗС Михаил Арзуманов и его друг

Лишь недавно в Перми утихли страсти вокруг суда над бывшим депутатом ЗС Александром Телепневым, который избил DJ Smash. И опять драка, опять депутат ЗС (на этот раз действующий) и опять ночной клуб.

В минувшую пятницу в пермском ресторане Havana Cup на улице Газеты «Звезда» произошла пьяная драка. После нее 48-летний совладелец «Мотовилихинских заводов» Юрий Медведюк оказался в больнице с трещиной в черепе. А 33-летний депутат ЗС Михаил Арзуманов скрывается от журналистов, и его помощницам весь день приходится отвечать, что шеф на встрече.

«Мы говорили о Крещении»

Зато пострадавший – бизнесмен Юрий Медведюк поговорить с нами согласился. Он сейчас в нейрохирургическом отделении в 4-й медсанчасти в отдельной палате.

- Сюда меня привезли 18 января из клуба Havana, - выглядит совладелец завода, конечно, не очень. - Мы там были с друзьями. Там же отдыхал и депутат ЗС Михаил Арзуманов с приятелем. Он пригласил меня в сигарный ресторан. Сначала мы разговаривали, кажется, разговор шел о Крещении. Но потом возник конфликт, меня ударили сзади по голове. Я упал и ударился головой обо что-то твердое. Возможно, это была ступенька лестницы или сигарная стойка.

В баре Havana, что улице Газеты «Звезда» в самом центре Перми, - полумрак и стойкий запах сигарФото: Вероника РАНГУЛОВА

- Из-за чего все-таки произошла драка?

- Я не знаю, говорю же, помню только, что мы говорили о Крещении.

- Вы все были выпившие?

- Я не буду отвечать на этот вопрос.

- Кто все-таки вас ударил?

- Сначала мы немного дрались с Арзумановым, а потом меня сзади по голове ударил друг депутата, он азербайджанец. Я упал, ударился затылком. Больше ничего не помню.

По словам Юрия Медведюка, врачи констатировали трещину кости черепа. Сейчас ему ставят капельницы, он пробудет в больнице еще как минимум неделю. Его навещают родные, на столике перед койкой - яблоки и апельсины.

- Меня уже опрашивали сотрудники полиции, в дальнейшем я буду думать о том, как отстаивать свои интересы, - заявил бизнесмен.

В такой палате лежит Юрий Медведюк.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комментариев не будет»

Ну а все остальные участники и даже свидетели этой истории не говорят ни слова.

Даже полиция, хоть дело и вызвало общественный резонанс.

- Комментариев для СМИ не будет, - ответили нам в пресс-службе краевого ГУВД.

Не смогли прояснить ситуацию и в пресс-службе «Мотовилихинских заводов».

- Медведюка нельзя назвать именно совладельцем «Мотовилихинских заводов», он владеет только 10 процентами акций, так что он - просто акционер, - пояснили на предприятии. - Поэтому мы не в курсе ситуации.

В баре Havana, что улице Газеты «Звезда» в самом центре Перми, - полумрак и стойкий запах сигар. За столиками немногочисленные посетители пьют кофе. Улыбчивая официантка, узнав о цели нашего визита, улыбаться сразу перестала.

- Мы поняли, о каком происшествии вы хотите узнать, но ничего комментировать не будем – это некорректно, - заявили нам в баре.

«Самый бедный депутат»

Ранее Михаил Арзуманов попадал в поле зрения прессы дважды. В первый раз – сразу после выборов 2016 года, когда журналисты отметили, что по списку «Единой России» в Законодательное собрание проходит внук бывшего губернатора Пермской области Геннадия Игумнова.

Михаил Арзуманов скрывается от журналистов.Фото: Из материалов пресс-службы

Второй раз – в мае 2017 года, после публикации депутатами ЗС своих деклараций о доходах за прошлый год. Тогда Михаил Арзуманов оказался «самым бедным депутатом». Он задекларировал доход в 210 тысяч рублей и полное отсутствие собственности – ни квартиры, ни машины.

Впрочем, через некоторое время в декларации Арзуманова появились «уточненные данные». И в них доход депутата за 2016 год составил уже 762 тысячи, увеличившись более чем на полмиллиона. Дело в том, что в декабре 2016 года Михаил Арзуманов стал председателем совета директоров ОАО «Добрянские городские коммунальные электрические сети». Очевидно, декабрьская зарплата и повлияла на уточнение декларации. Ну, а за 2017 год доход составил уже более пяти с половиной миллионов.

«Будут документы – будут и решения»

Напомним, после скандала с Телепневым региональная организация «Единой России» приостановила членство экс-депутата в партии. А после вынесения приговора – окончательно исключила его.

Как поступят члены ЕР в данном случае?

- У нас пока нет никаких документов по поводу Арзуманова, - рассказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Валерий Трапезников. – Будут документы - будем принимать решения.

- Арзуманов никого не бил и не ударял, - заявил в ответ на вопрос «Комсомолки» член президиума регионального политсовета «Единой России», депутат ЗС Геннадий Шилов. – Все это блеф. Пусть в этом разбираются правоохранительные органы.