Грудной Миша в больнице с тяжелой травмой, а его родители укатили в Москву на ток-шоу

- Впервые я увидела Ирину летом, - рассказывает мама пятерых детей из Кунгура Светлана, она координатор общественной организации «За права многодетных Пермского края. - Она была в положении, гуляла на улице с двухлетней дочкой. Я обратила внимание, как неопрятно и бедно они одеты. Потом, уже осенью, встретила эту девушку в магазине. Она к тому времени родила второго ребенка, и малыш был завернут в старенькое одеялко.

«Дочка ходит зимой без варежек и в тонких ботинках»

Света подошла к Ирине, познакомилась, спросила, не нужна ли молодой маме какая-то помощь. В ответ девушка рассказала, что она сирота, выросла в детском доме. Ей 22 года и недавно вместе с маленькой дочкой Юлей (имена детей изменены) и гражданским мужем Сашей переехала из Очера в Кунгур.

30-летний Александр, по словам Иры, часто пьет. Денег в семье нет. Даже на молочные смеси для новорожденного Миши едва хватает.

Мама под разными предлогами все время уезжает в Кунгур к мужу. Фото: соцсети

Соседи говорили, что девушка частенько ходит с синяками. Та объясняла, опуская глаза: «Сашка, дурак, приревновал!»

- Мы договорились, что Ира зайдет ко мне, а я соберу вещи для нее и малышей, - продолжает Светлана. - Она пришла вместе с детьми. На улице уже было очень холодно, а Ирина в осенней куртке, без шапки. У Юли - ни варежек, ни шарфика, ни теплых сапожек. Колготки и кофта были надеты прямо на голое тело. Я потрогала ее ножки - ледяные. Девочке два года, она совсем не говорит, только мычит.

Светлана собрала целую сумку вещей и продуктов. А через несколько дней сама навестила Ирину.

Дом, в котором Ирина и Саша живут вместе с маленькими детьми, - старая покосившаяся лачуга. Она досталась главе семейства от родственников. Внутри - грязь, стены облуплены, в детской кроватке кучи несвежего тряпья. Чтобы топить печь, разбирают на дрова старый сарай.

- Из еды - маленькая кастрюлька с гречкой, - говорит Света. - Других продуктов я не увидела. Маленький Миша лежал с температурой 38, он был очень бледненький, тяжело дышал. Я заметила, что над левым глазиком у него большая гематома. Спросила, что случилось с ребенком, но Ирина внятно ничего ответить не могла. Сначала сказала, что он барахтался в кроватке и стукнулся. Потом объяснила, что сама упала вместе с ребенком.

Малышу сделали две операции

Светлана уговорила Ирину ехать с обоими детьми в больницу. Там Мише стало хуже. В ночь на 16 декабря ребенка экстренно отправили в Пермь, в краевую детскую клиническую больницу, где ему сделали срочную операцию.

- К тому времени Ирина получила декретные на Мишу, но не купила ни одной салфетки для сына, - продолжает Светлана. - Памперсы, пеленки, кремы, детское питание - все собрали и отвезли в больницу волонтеры.

Мальчик до сих пор находится в больнице, лежит один. Его мама под разными предлогами все время уезжает в Кунгур к мужу.

- Она даже не знала, что у сына возникли послеоперационные осложнения, и хирургам пришлось делать повторную операцию - шунтирование, - рассказывает Светлана. - Мы очень хотели помочь этой семье. Даже устроили на работу грузчиком ее мужа, но он проработал четыре дня и ушел в запой.

Тем временем появилась версия, что малыш пострадал по вине отца: пьяный папаша швырнул Мишу на диван, и тот стукнулся о деревянную ручку.

По заявлению местных жителей Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности».

- Пока проводятся допросы, разбираемся во всех обстоятельствах происшествия, - сообщили в ведомстве. - Необходимо достоверно выяснить, как именно получил травму маленький ребенок - в результате несчастного случая или насильственных действий.

Если виновный будет установлен, максимум, что ему грозит, - до шести месяцев ареста. Пока обвинений никому не предъявлено.

«Моего сына уронили в роддоме»

Пока лучшие нейрохирурги Перми боролись за жизнь четырехмесячного крохи, его родители с дочерью улетели в Москву на ток-шоу. Там они провели три недели.

Вернувшись в эту среду из Москвы, Ирина заявила «Комсомолке», что ни на какие передачи она больше не поедет.

- Мы думали, нам чем-то помогут - не помогли, всю передачу на нас орали матом, какие мы ужасные родители, - жалуется молодая мама. – Нафига мне это надо было? Мне даже плохо стало на съемках, чуть вперед ногами не вынесли.

- Ирина, что все-таки случилось с Мишей? Ваш муж действительно мог стукнуть его об диван?

- Да вы что! Эту наглую ложь придумали злые языки! Мой муж никогда никого и пальцем не трогал. Врачи сказали, что травму он получил сразу после рождения. Видимо, его уронили в роддоме.

- И вы ничего об этом столько времени не знали? Не замечали гематому на пол-лица?

- Мне было очень плохо после родов, долго не могла прийти в себя. Сейчас с Мишей уже все хорошо, скоро его выпишут домой.