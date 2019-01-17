2019-01-17T10:56:40+03:00
Общество

Пермский оперный театр предскажет вашу судьбу: узнайте, что год грядущий вам готовит

В Перми появилась бесплатная театральная онлайн-гадалка
Андрей МАТЛИН
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Посмотрим, что год грядущий нам готовит!Посмотрим, что год грядущий нам готовит!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- Ничего себе прогноз! Знаете, что мне нагадала театральная гадалка? – обратилась к репортерам «Комсомолки» сотрудница-театралка Леночка.

И процитировала: «Чего бояться нам? Идем за правое мы дело!»

- И как это понимать? – спросила она саму себя.

Буквально через несколько минут нужно было идти на редакционную планерку. Вроде бы все сходится, журналисты всегда должны быть – за правое дело, так ведь?

На сайте пермского оперного театра в канун святочных гаданий появился новый сервис – театральной гадалки. Святочная неделя продлится до 19 января, так что еще вполне можно погадать с помощью онлайн-гадалки. Например, с друзьями в ночь с пятницы на субботу.

Как известно, есть такой способ гаданий: открыть какую-нибудь книгу наугад и прочитать написанное. В театре решили его немного изменить – погадать предлагают на текстах оперных арий.

- Мы решили немного облегчить для зрителей муки вечной неопределенности, предложив погадать на оперном репертуаре нашего театра: просто жмите на кнопку «получить предсказание», - сообщили в театре. - Кто знает, может, строки классической арии относятся именно к вам.

Нашей сотруднице досталась ария из оперы «Князь Игорь». Интересно, а что год грядущий пророчит нам?

Давайте попробуем вместе. Заходим на официальный сайт пермского оперного театра permopera.ru.

Под афишами-анонсами спектаклей и концертов на январь находим рубрику «Журнал». Сразу под ней открываем раздел «Игра с будущим: гадание на репертуаре пермской оперы».

Можно попасть в него и по следующей ссылке. Далее нажимаем кнопку «получить предсказание».

И – вот оно, пророчество: «Ловите счастья миг златой, его тяжка утрата, промчится без возврата он с жизнью молодой!». Интересное пожелание, а как его выполнить? Читаем дальше: «Как пенится светлая влага в бокале, так в сердце кипит пусть любовь!». Ничего себе рецепт, между прочим – еще разгар рабочего дня, а тут - «влага в бокале».

Нам с вами выпал текст из оперы «Травиата». Точнее – ариозо Альфреда Жермоно.

- Чем ариозо отличается от арии? - интересуется наш фотограф Коля.

- Арию поют, а ариозо – это наподобие речитатива, - просвещает его Елена.

- Оперный рэп что ли? – уточняет Николай.

- Что-то вроде этого…

Получается, занимаясь святочными гаданиями, можно и что-то новое для себя узнать. Вот и выходит, что театральная гадалка – самая культурная гадалка нашего города.

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