Театр «У Моста» в родное здание не вернется: ДК «Телта» снесут

Минувшим летом художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов обращался к губернатору Пермского края с просьбой передать театру здание ДК «Телта». Именно в этом здании в 1988 году была создана театральная студия, которую возглавил Сергей Федотов.

Спустя 4 года театр переехал в бывший клуб госторговли, где и находится по сей день.

- Мы выросли из данного здания. Хотя мы играем более 540 спектаклей в год, мы не можем вместить всех желающих, - объяснял свою позицию Сергей Федотов. - Просим всех наших зрителей поддержать нас, чтобы нам передали это здание, где мы родились 30 лет назад.

К тому времени ДК «Телта» пустовал уже более пяти лет. За это время он успел побывать и Дворец юстиции, где шел судебный процесс по делу о пожаре в «Хромой лошади», и дворцом бракосочетаний. Но затем эксперты представили заключение о том, что правое крыло «Телты» разрушается на уровне фундамента, и дворец был обречен.

С вопросом об его дальнейшей судьбе «Комсомольская правда» обратилась в министерство экономического развития и инвестиций Пермского края.

- В настоящий момент относительно здания ДК «Телта» проводится экспертиза технического состояния, - сообщили нам. - По ее результатам - в зависимости от состояния здания - будет принято дальнейшее решение. В случае, если здание будет признано аварийным, Минимуществом будет приниматься решение по сносу объекта и дальнейшей передачи площадки в Минэкономразвития - для использования площадки под инвестиционные цели.

И вот сегодня министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило аукцион на снос ДК «Телта». Начальная стоимость контракта – тринадцать с половиной миллионов рублей. На работы подрядчику дается 75 календарных дней после подпсиания контракта.