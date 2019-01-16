2019-01-16T13:56:48+03:00
Общество

Театр «У Моста» в родное здание не вернется: ДК «Телта» снесут

Объявлен аукцион на демонтаж старого дворца культуры
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Снаружи дворец выглядит очень представительно.Снаружи дворец выглядит очень представительно.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Минувшим летом художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов обращался к губернатору Пермского края с просьбой передать театру здание ДК «Телта». Именно в этом здании в 1988 году была создана театральная студия, которую возглавил Сергей Федотов.

Спустя 4 года театр переехал в бывший клуб госторговли, где и находится по сей день.

- Мы выросли из данного здания. Хотя мы играем более 540 спектаклей в год, мы не можем вместить всех желающих, - объяснял свою позицию Сергей Федотов. - Просим всех наших зрителей поддержать нас, чтобы нам передали это здание, где мы родились 30 лет назад.

К тому времени ДК «Телта» пустовал уже более пяти лет. За это время он успел побывать и Дворец юстиции, где шел судебный процесс по делу о пожаре в «Хромой лошади», и дворцом бракосочетаний. Но затем эксперты представили заключение о том, что правое крыло «Телты» разрушается на уровне фундамента, и дворец был обречен.

С вопросом об его дальнейшей судьбе «Комсомольская правда» обратилась в министерство экономического развития и инвестиций Пермского края.

- В настоящий момент относительно здания ДК «Телта» проводится экспертиза технического состояния, - сообщили нам. - По ее результатам - в зависимости от состояния здания - будет принято дальнейшее решение. В случае, если здание будет признано аварийным, Минимуществом будет приниматься решение по сносу объекта и дальнейшей передачи площадки в Минэкономразвития - для использования площадки под инвестиционные цели.

И вот сегодня министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило аукцион на снос ДК «Телта». Начальная стоимость контракта – тринадцать с половиной миллионов рублей. На работы подрядчику дается 75 календарных дней после подпсиания контракта.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как китайцы вырубают русскую тайгу. Часть 2
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, подкаст]
Новости 24
В центре Перми трамвай сошел с рельс
Двух братьев, которых подозревают в убийстве 50-летнего мужчины в Перми, задержали в Краснокамске
В Соликамске на руднике погиб рабочий
Защитник «Пармы» Тайлер Ларсон продолжит карьеру в немецком клубе
В Перми участковый, который допустил гибель женщины, осужден условно
"От усталости уснул за рулем". В Прикамье осудили водителя «Тойоты Хайлюкс», из-за которого погиб пассажир
«Действовали нагло и цинично». Четверо юных пермяков насмерть избили молодого человека
В Перми жителя Удмуртии за изнасилование и убийство двух девочек посадили пожизненно
В Перми грабительница похитила 2 флакона духов
На трассе Пермь - Березники в ДТП погибли женщина и 7-летний ребенок
«Забрали Mersedes и пообещали пожаловаться губернатору». В Прикамье судебные приставы пытаются заставить депутата заплатить многомиллионные долги
«Ударил гаечным ключом». В Прикамье таксист избил пассажира из-за сотового телефона
В Перми полицейского осудили за разглашение государственной тайны
«Мишель хочет жить». В Прикамье ветеринары спасают собаку, которую избили изверги
В Прикамье воришка похитил с прилавка продукты на 1400 рублей
Новый дом на Гайве от АО «ПЗСП» принимает жильцов
В Перми дисквалифицировали генерального директора УК «Мастер Пермского края»
В Ныробе, где возможно будет отбывать наказание экс-депутат Телепнев, открылась сувенирная лавка
В Перми женщина потеряла ребенка после отказа от госпитализации
В Перми судебного пристава поймали на взятке с поличным
В пермских музеях можно побывать бесплатно
В Прикамье судебный пристав занялся фитнесом, чтобы встретиться с папашей двоих детей, не платящим алименты
ДТП в Прикамье: легковушка врезалась в грузовик
С 1 февраля 2019 года вводится временное ограничение движения большегрузов на Чусовском мосту
Максим Решетников: «Регионы разные, и использовать всем одну модель реализации нацпрограмм не получится»
В Перми «Ретро-Гараж» закрылся из-за дорогой аренды