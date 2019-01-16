2019-01-16T12:43:46+03:00
Общество

В Перми продлят улицу Крисанова

Новая дорога соединит ее с улицей Карпинского
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Улица Крисанова требует серьезной реконстукцииУлица Крисанова требует серьезной реконстукцииФото: Яндекс. Карты
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Новая автомобильная дорога продлит улицу Крисанова от улицы Пушкина до шоссе Космонавтов и соединит ее с улицей Карпинского. МКУ «Пермблагоустройство» объявило закупку на проект строительства этой дороги.

- Сейчас нет хороших дорог, связывающих центр города с территорией, расположенной за рекой Данилихой и за Транссибом, где в настоящее время идет активная застройка, - рассказали в управлении внешнего благоустройства администрации Перми. - Поэтому нужен еще один заезд в центр города. По существующей схеме организации дорожного движения в центр можно проехать по улице Малкова через улицу Локомотивную, по улице Плеханова и через Центральный рынок, где сейчас достаточно плотный транспортный поток. Строительство нового проезда поможет освободить улицу Локомотивную и площадь рынка.

После строительства новой дороги можно будет приступить к реконструкции площади у Центрального рынка.

Подрядчик должен будет представить четыре варианта строительства дороги. Два из них предполагают строительство одноуровневой развязки на шоссе Космонавтов, два - двухуровневой развязки. Также существуют два варианта размещения трамвайных путей: по улице Крисанова с примыканием к рельсам, идущим по улице Пушкина, и демонтажем существующих трамвайных путей по улице Крылова; либо с сохранением трамвайного движения по улице Крылова.

Начальная цена контракта –183 миллиона. Подрядчик должен будет представить полностью разработанный проект не позднее 19 октября 2020 года. Строительство дороги запланировано на 2021-2023 годы.

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