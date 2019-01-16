2019-01-16T10:45:08+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

В 2019 году «УРАЛХИМ» продолжит поддерживать Федерацию плавания Пермского края

В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ – спорту» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2019 году выступит основным спонсором общественной организации «Федерация плавания Пермского края»
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Средства будут направлены на организацию в Перми соревнований регионального и федерального уровней, на тренировочные мероприятия для ведущих спортсменов, а также на повышение квалификации тренеров и судей.

В утверждённый региональным министерством физической культуры и спорта календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Пермского края на 2019 год вошли шесть соревнований Федерации плавания: два чемпионата и два первенства Пермского края, региональный этап федерального детского первенства «Весёлый дельфин» и XII Всероссийские соревнования по плаванию на призы Заслуженного мастер спорта Владимира Селькова.

Ближайшие состязания - Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию – пройдут уже 23-25 января в спорткомплексе «Олимпия». В них разыграют в общей сложности 80 комплектов медалей. Победители и призёры этих соревнований войдут в состав сборной Пермского края и будут представлять регион на окружных и федеральных стартах первой половины 2019 года в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Обнинске и других городах.

Внимание пермских болельщиков в 2019 году будет сосредоточено на выступлениях ведущих пловцов региона. Это мастер спорта международного класса Мария Баклакова (Чайковский), мастера спорта Екатерина Сорокина и Руслан Садыков (оба из Краснокамска), Юрий Шарыкин (БМ, Пермь), Савелий Паньков (Горнозаводск).

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми, президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:

- Благодаря средствам регионального бюджета и спонсорской помощи компании «УРАЛХИМ» Федерация плавания в 2018 году улучшила организацию соревнований в Пермском крае и выездов спортсменов на старты за пределы региона. В результате наши пловцы завоевали в минувшем году 111 медалей на стартах разного уровня против 72 медалей годом ранее. В 2019 году кроме организации соревнований упор будет сделан на специальные тренировочные мероприятия для членов сборной Пермского края по плаванию, а также на повышение квалификации тренерского и судейского корпуса. Эти мероприятия позволят ускорить улучшение спортивных результатов Пермского края в таком виде спорта как плавание.

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