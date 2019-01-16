2019-01-16T08:02:11+03:00
Общество

Погода на Крещение – 2019 в Перми: сильные снегопады и до -10

Крепкого мороза не ожидается
Вероника РАНГУЛОВА
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Нынешняя неделя выдалась на удивление теплой для середины зимы. И в ближайшие дни похолоданий, а уж тем более крепких крещенских морозов не ожидается.

Погода на Крещение – 2019 в Перми: сильные снегопады и всего до -10 градусов.

Как сообщается сайт опасных природных явлений Пермского края, в среднем за неделю температура воздуха ожидается выше нормы на 4 – 7 градусов. Оттепелей, конечно, не ожидается, но максимальная температура будет в пределах -3…-5 градусов.

В среду, 16 января, усилится южный ветер, температура повысится в Перми и по югу края до -5 градусов. С четверга, 17 января, территория края окажется под влиянием нового циклона, ожидаются сильные снегопады. Столбик термометра спустится до -10 градусов.

Следующий циклон ожидается уже к пятнице. Метеорологи сообщают, что он принесет еще одну порцию снегопадов в Пермский край, при этом температура воздуха останется достаточно высокой – около 5 – 10 градусов мороза. Так что традиционных крещенских морозов у нас, судя по всему, не будет.

Небольшое похолодание возможно лишь 20 января, температура может опуститься до -20 градусов.

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