2019-01-23T09:59:07+03:00
Звезды

«Девушки с Урала». Беременная супермодель из Перми Наташа Поли вместе с Ириной Шейк снялась для мартовской обложки Vogue

Будущая мама предстала в романтичном образе
Константин КЯКИНЕН
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Беременная Наташа Поли предстала в романтичном образе. Фото: Instagram natashapolyБеременная Наташа Поли предстала в романтичном образе. Фото: Instagram natashapoly
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Японский Vogue представил фотографии мартовского номера, в котором снялись мировые звезды подиума. Супермодель из Перми Наташа Поли снялась вместе с россиянкой Ириной Шейк.

Беременная Наташа Поли предстала в романтичном образе. На пермской красавице было розовое платье. Фотографии с показа она выложила в Instagram. «Жизнь лучше в розовом», - подписала снимки Наташа Поли.

Напомним, что в ноябре Наташа Поли сообщила о том, что ждет второго ребенка. Эту счастливую новость она опубликовала на своей странице подписала «Baby №2»

Ирину Шейк, напротив, сняли в гламурном образе. Красная помада, черная вуаль, накидка из перьев, крупные серьги – все детали дополняли друг друга.

natashapolynatashapoly
New March Cover For
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Кроме российских звезд в показе приняли участие итальянка Мариякарла Босконо, нидерландка Имаан Хамам, японка Тихару Окунуги.

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