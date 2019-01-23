«Девушки с Урала». Беременная супермодель из Перми Наташа Поли вместе с Ириной Шейк снялась для мартовской обложки Vogue

Японский Vogue представил фотографии мартовского номера, в котором снялись мировые звезды подиума. Супермодель из Перми Наташа Поли снялась вместе с россиянкой Ириной Шейк.

Беременная Наташа Поли предстала в романтичном образе. На пермской красавице было розовое платье. Фотографии с показа она выложила в Instagram. «Жизнь лучше в розовом», - подписала снимки Наташа Поли.

Напомним, что в ноябре Наташа Поли сообщила о том, что ждет второго ребенка. Эту счастливую новость она опубликовала на своей странице подписала «Baby №2»

Ирину Шейк, напротив, сняли в гламурном образе. Красная помада, черная вуаль, накидка из перьев, крупные серьги – все детали дополняли друг друга.

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Кроме российских звезд в показе приняли участие итальянка Мариякарла Босконо, нидерландка Имаан Хамам, японка Тихару Окунуги.