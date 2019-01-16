«За детей страшно». Родители учеников пермской школы боятся, что рухнет потолок в спортзале

В Перми в соцсетях пермяки ужасаются состоянием спортзала в школе №25 на ул. Голева, 8.

- Течет крыша, обваливается штукатурка, кругом сырость и грязь, - пишут пермяки. - За детей страшно, вдруг потолок рухнет. И так каждую зиму. Ремонт собираются делать только летом. К тому же нет двери в мужской раздевалке.

В департаменте образования Перми нам рассказали, что ситуация, сложившаяся в спортивном зале школы №25, была обнаружена после праздников.

- В результате перепадов температуры на кровле образовалась наледь, под которой скопилась вода, - сообщили в ведомстве. - При этом крышу в школе чистят дважды в неделю сотрудники специализированной организации.

фото: соцсети

Также в департаменте сообщили, что занятия в этом спортзале не проводятся: в третьей четверти уроки проходят на улице, при отсутствии погодных условий – в малом спортивной зале.

- Прошедшим летом в школе отремонтировали малый спортивный зал, а в большом зале косметический ремонт был проведен в 2015 году, - заметили в департаменте образования. - Последствия протекания кровли будут устранены в весенние каникулы, поскольку ремонт запрещено делать во время учебного процесса.