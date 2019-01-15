В Перми вырастет квартплата

Плата за содержание жилья в Перми вырастет на 14,1 процента. Если сейчас в среднем пермяки платят за эту услугу около 20 рублей за квадратный метр, то с 1 января этот показатель составит 22,8 рублей.

- Принятое решение касается не всех домов, а только муниципального жилья либо тех домов, чьи собственники не приняли решение о выборе способа управления, - уточнил начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов. - В остальных домах квартплату устанавливают собственники на общем собрании по предложению управляющей компании или правления ТСЖ. Просто некоторые управляющие компании привыкли пользоваться муниципальным тарифом, хотя он и носит рекомендательный характер.

Таким образом, в домах, обслуживаемых управляющими компаниями или ТСЖ, плата за содержание жилья может вырасти, а может остаться на прежнем уровне. Все зависит от решения собственников и их взаимоотношений с управляющей организацией. Но в вопросах повышения цен УК обычно стараются следовать рекомендациям. Так что, очень вероятно, что тарифы в обычных домах вырастут вслед за муниципальными.

Тариф увеличился по нескольким причинам: повышение ставки НДС, перерасчет в связи с индексацией, а также включение услуг по содержанию внутридомового газового оборудования, дымоходов и вентиляционных каналов.

- И если управляющие компании и собственники жилья могут пользоваться или не пользоваться муниципальным тарифом, то заключить договор с организацией, которая обслуживает газовое оборудование, они обязаны, - пояснил Александр Власов. - И соответственно, выставлять жильцам плату за это обслуживание. Так что либо по факту у УК эта плата уже в тариф входила, либо они жильцам подняли тариф на содержание.

Сейчас в содержание многоквартирного дома включены, в частности, уборка и благоустройство придомовой территории и подъездов, мелкие ремонтные работы, обслуживание лифта и мусоропровода.

Ранее в эту строчку входила и плата за сбор и вывоз мусора. Но с нового года мусор выделен в отдельную строчку, следовательно, из платы за содержание эту сумму управляющие компании и ТСЖ должны вычесть.

Вот только, когда муниципальный тариф за вывоз мусора входил в содержание жилья, он составлял 2,82 рубля за 1 квадратный метр жилья, а у единого оператора «Теплоэнерго» этот тариф равен 3,37 рубля за квадратный метр.

Как сообщили в департаменте ЖКХ, сейчас проект муниципального тарифа за содержание и ремонт жилого помещения проходит согласование в администрации Перми. Как только его согласуют (вероятно, в ближайшее время), повышение вступит в силу.

СЧИТАЛКА «КП»

Стоимость содержания многоквартирного дома зависит от его этажности и степени благоустройства. Муниципальный тариф на содержание и текущий ремонт одного квадратного метра площади в обычной хрущевке составляет 19,9 рубля. При площади квартиры в 50 квадратных метров платить за содержание и текущий ремонт в минувшем году приходилось 995 рублей. С учетом повышения на 14,1 процента в этом году плата составит 1134,3 рубля.